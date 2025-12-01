CASPIO: guarda in anteprima il video live “Dimmelo adesso”

V4V Records presenta il video live di “DIMMELO ADESSO”, estratto dal doppio singolo “DIMMELO ADESSO / TI MANCA L’ARIA” che segna l’inizio del nuovo percorso di CASPIO come band, in uscita dal 21 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio.

I video che alternano riprese live presso il Gatto Elettrico Studio di Rivolto (UD) alternate a immagini di un viaggio a Zagabria, sono diretti da Giulio C. Ladini per Zunami Film Studio.

I due brani si muovono tra disillusione e rinascita, con un sound malinconico che fonde alternative rock e shoegaze. Chitarre stratificate e dinamiche contrastano con sezioni più intime e sospese, definendo un equilibrio tra energia e introspezione, ricerca emotiva e ruvidezza.

“I due pezzi nascono dallo stesso impulso: mettere in musica la sensazione di trovarsi a un bivio. Sono due modi diversi di guardare la realtà — uno più intimo, l’altro più crudo — ma entrambi parlano del bisogno di cambiare e del timore di farlo. È come se le due canzoni si completassero a vicenda, una che rimpiange e l’altra che reagisce”. – CASPIO.

“DIMMELO ADESSO” ripercorre i giorni luminosi e ingenui dell’adolescenza, per poi scontrarsi con la disillusione dell’età adulta. È un ritorno sul luogo dell’ultimo pensiero, una richiesta di verità prima che tutto svanisca. Un brano sospeso tra nostalgia e incertezza, dove il passato si riflette nel presente. “TI MANCA L’ARIA” fotografa con lucidità brutale la sensazione di essere bloccati in una vita che non corrisponde. L’Italia come metafora, ma anche come gabbia, tra aspettative, lauree inutili e il peso degli anni che avanzano senza risposte. Un brano che trasmette rabbia e speranza. Un urlo soffocato contro l’immobilità.

CHI SONO I CASPIO?

“CASPIO: mare chiuso o lago salato? Sembra questa la natura dei CASPIO: essere contemporaneamente cose diverse. Creature anni ‘90, cresciuti immersi nel grunge, arrabbiati il giusto per fare il rumore che dev’essere fatto. Dal Friuli-Venezia Giulia, terra di confine e contraddizioni, i CASPIO sono uguali al posto da cui provengono: scontrosi, ombrosi, irascibili ma schietti”.

CASPIO nasce come progetto solista di Giorgio Di Gregorio, polistrumentista triestino, con l’intento di fondere elettronica e introspezione lirica in una riflessione sui temi generazionali”.

Dopo l’esordio Giorni Vuoti (2019), dalle sonorità synthwave e nostalgiche anni ’80, nel 2021 pubblica per Le Siepi Dischi / Believe Music Italia l’EP fugit, centrato sul tema del tempo e sospeso tra trip-hop e dance anni ’90. Seguono il singolo sospesi (2022), in collaborazione con GODOT., e la partecipazione a Musicultura 2022, dove Di Gregorio raggiunge la finale con il brano domani!.

Nel 2023 inizia la produzione del primo album NOI CHE VIVIAMO IN UN MONDO PERFETTO, realizzato con Alessandro Giorgiutti (Sesto, AbbaZabba) e pubblicato da Believe Music Italia nel dicembre 2024. L’opera segna la svolta rock del progetto, con influenze anni ’90 (Smashing Pumpkins, Nirvana, Pixies, Radiohead) e i singoli CINICO, QUESTA SERA, NORMALI e ARRENDERSI.

Durante le registrazioni prende forma la band attuale: Enrico Muccin (chitarra), Riccardo Roschetti (basso, voce) e Nicolas Morassutto (batteria, voce) affiancano Di Gregorio, consolidando CASPIO come formazione stabile.

Tra il 2024 e il 2025 i CASPIO calcano i palchi con Voina, Vintage Violence, Stegosauro, Bachi da Pietra, Kalpa, HARAM!, mentre tra febbraio e marzo 2025 registrano il secondo album COSA RESTERÀ DI NOI, prodotto da Di Gregorio e Morassutto: un lavoro diretto e ruvido, che cattura l’energia live e guarda ai primi anni Duemila.

