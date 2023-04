BONNY JACK: guarda in anteprima il video “Uncle Jack”

Da sabato 25 febbraio è disponibile in digital download, in streaming e in vinile 7’’ “Unkle Jack / Tell Me” (Dead Music Records), il nuovo doppio singolo di Bonny Jack, one man band romana dalle sonorità dirty blues e dark soul.

Ambientazioni notturne, atmosfere western, influenze esoteriche: racconti dall’oscuro in una cornice fortemente influenzata dal blues delle origini e dalla musica folk.

Uncle Jack

Quanto sei disposto a scommettere, e a perdere, per realizzare i tuoi desideri più profondi? Ma attenzione, dall’altro lato del tavolo c’è il diavolo in persona! Un videoclip dark western a metà fra incubo e realtà, ispirato al mito Navajo di Noqoìlpi, il demone che sfidò l’intera popolazione del paese in un gioco d’azzardo privandoli di tutti gli averi e riducendoli in schiavitù, come anche alla figura di Jack St. Germain, celebre vampiro di New Orleans, in bilico fra magia e storia.

“Uncle Jack” di Bonny Jack, diretto da Sonar Productions, mescola tecniche di ripresa che vanno dal Chroma Key al Timelapse, creando un immaginario faustiano attraverso un mix di illuminazione artificiale e diegetica per esaltare le sfumature e lo stile dell’artista.

BONNY JACK

Chitarra, voce, grancassa e rullante per un viaggio fra blues, country e folk, da riff serrati a brani in acustico passando per ballate dark a ritmo di banjo.

Due dischi all’attivo, “Bone River Blues” (2020) e “Night Lore Blues” (BloosRecords 2021) e un lungo tour in solitaria fra Italia e Europa, partecipando a diversi festival fra cui Mojo Station Blues Festival e Invasione Monobanda (Roma), Campania Blues Festival (Salerno), Time In Jazz (Berchidda), Sinner Rock (Hessen, Germania). Due nuovi singoli in vinile 7” (Uncle Jack &Tell me) in uscita a Febbraio 2023 per Dead Music Records e un nuovo tour primavera e estate.

https://www.instagram.com/bonnyjack_blues/

https://www.facebook.com/BonnyJackBlues

“Unkle Jack / Telle Me” è stato scritto e composto da Matteo Senese aka Bonny Jack. Registrato e Mixato al BluesGarden Studio. Mastering di Audioplot. Cover art di Vania Calabri. Video prodotto da Sonar Production.