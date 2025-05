BONNY JACK: guarda in anteprima il video “Carnival Valley – Live Session”

Un nuovo brano che ha tutte le caratteristiche per stupire gli appassionati di musica americana, in Italia, in America e nel resto dell’Europa, ormai ‘casa’ di questo originale artista che viaggia da sempre su quel confine musicale fatto di blues del Delta, folk e spiritual.

‘Carnival Valley’ è il primo singolo, in attesa del nuovo album, che ci accompagna alla scoperta di questo particolare western movie che emerge prepotentemente dal mondo onirico di Bonny Jack, storyteller di frontiera dalle mille sfaccettature.

Ballad marcatamente country, ‘Carnival Valley’ da una parte può ricordare alcune atmosfere care ai Jefferson Airplane, dall’altra è un omaggio a tratti grunge che evoca il fantasma di Mark Lanegan, in questo brano accompagnato dalla guida spiritica di uno sciamano nel mondo degli inferi.

«Ho scelto ‘Carnival Valley’ come singolo perché è stato uno dei brani che ha dettato il tiro a tutto il lavoro, indirizzandomi verso una composizione e un arrangiamento più acustici e più propriamente folk.

Molte delle canzoni del disco sono state scritte mentre mi trovavo in Sardegna, i paesaggi selvaggi e l’atmosfera dell’isola hanno influenzato moltissimo la scrittura e mi sono piacevolmente lasciato andare in una dimensione sempre più western e di frontiera. Inoltre volevo in qualche modo esprimere l’amore e la riconoscenza che provo per questa terra e per questa cultura».

BONNY JACK

One Man Band di matrice folk blues, il sound e la musicalità di Bonny Jack sanno districarsi con grande singolarità nei meandri della musica americana, dal rock al country, al rock’n’roll per arrivare a sfiorare i territori desertici al confine con stoner e grunge.

Il debutto discografico è avvenuto nel 2020 con ‘Bone River Blues’, seguito l’anno successivo da ‘Night Lore Blues’ ed ora – dopo un periodo trascorso “on the road” in un’intensa attività concertistica con tour tra Italia, Europa e Sud America – il 2025 lo vede nuovamente in studio di registrazione per consegnarci questo nuovo album ‘Somewhere, Nowhere’, che ci porta nell’universo di Bonny Jack a raccontare la sospensione tra vita e morte, giorno e notte, perdizione e redenzione, raccontata attraverso cowboy e sombreri, in un deserto riarso nel chiaroscuro degli arrangiamenti d banjo, violino, fiati e percussioni.

