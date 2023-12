BLÙNDA: guarda in anteprima il video “Respiro” ft. Flowing Chords

Disponibile in anteprima il videoclip di “Respiro“, il nuovo singolo di Blùnda feat. Flowing Chords uscito l’8 dicembre per ZooDischi e distribuito da ADA Music Italy.



Nel videoclip di “Respiro” prendono vita attraverso le immagini e grazie alla collaborazione con i Flowing Chords le sfumature soul, pop e gospel del brano.

Flowing Chords è un progetto corale diretto dal M° Margherita Flore. L’orchestra vocale ripropone in chiave moderna e dinamica brani che spaziano dal cantautorato al pop contemporaneo, dal soul all’ R&B. L’orchestra è composta da soprani, mezzosoprani, contralti, tenori, bassi e una sezione ritmica vocale di beat box: nel nuovo singolo, la sinergia tra coro e arrangiamento acustico ed essenziale, fatto di un crescendo climatico di pianoforte, batteria, basso, chitarra, permette di valorizzare la voce calda di Blùnda.

Il brano mette in evidenza l’importanza di vivere le proprie emozioni, sia positive che negative: solo accogliendo il proprio dolore possiamo riuscire a trovare quella spinta interiore verso un’evoluzione e miglioramento personale.



Con “Respiro” prosegue l’affascinante viaggio musicale di Blùnda, un’occasione per esplorare nuovi generi musicali e arricchire il suo percorso artistico. Il nuovo singolo è un punto di svolta, con il quale mostra al pubblico la sua versatilità e lasciare aperte le porte di nuove prospettive musicali per il futuro.

“Respiro nasce due anni fa, e per me è stata una canzone catartica. Ha definito un momento di svolta personale, ma anche artistico perché mi ha permesso di esplorare la mia anima Soul e Gospel. Sono fiera del lavoro che è stato fatto, soprattutto della collaborazione con i Flowing Chords, che hanno saputo dare al brano quella spinta in più e mi hanno permesso di vederli registrare dal vivo”

https://www.instagram.com/blunda___/

https://www.instagram.com/flowing_chords/

BLÙNDA

Lucrezia Blunda, in arte BLÙNDA, è una cantautrice classe ’99 originaria della Toscana. Canta fin da piccolissima e inizia presto anche a scrivere: il connubio di queste due passioni la porta a studiare songwriting pop presso il Saint Louis College of Music di Roma. Negli anni sono molte le esperienze fatte in ambito artistico/musicale, a partire dal 2010 con “Ti Lascio Una Canzone”, passando per l’apparizione nel programma “Amici” di Maria De Filippi nel 2019. In questo ultimo anno ha partecipato come performer per più puntate all’anteprima del programma di Fiorello “Viva Rai Due” e a “Italia Sì” (RaiUno) condotto da Marco Liorni.

Dopo “Controluce” – il suo primo singolo per ZooDischi uscito nel mese di ottobre – prosegue il viaggio musicale di Blùnda alla scoperta di tutte le sfumature del pop tra soul, r&b e gospel con il brano “Respiro”, frutto della collaborazione con i talentuosi Flowing Chords.

CREDITI VIDEO

Diretto da Luca Fantoni

Prodotto da Lucrezia Blunda



CREDITI BRANO

Autori: Lucrezia Blunda, Marco Baracchino

Compositori: Lucrezia Blunda

Produttori: Davide Gobello

Label: ZooDischi

Edizioni: Vinile Edizioni