Troppi furti, dopo 30 anni chiude lo Spazio 211 di Torino

Carissim*

Per oltre trent’anni avete condiviso con noi innumerevoli esperienze all’insegna della curiosità e della passione, supportando sempre con entusiasmo la nostra visione di musica e di cultura alternativa, dunque a voi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Fino ad oggi non ci eravamo mai arresi, alimentati dalla volontà di crescere e di portare qualità, originalità e bellezza nella nostra Città, nel nostro quartiere. Stavolta a malincuore ci siamo dovuti fermare ma non smetteremo di farci contagiare dall’entusiasmo anche se intorno a noi non sembra esserci altro che desolazione.

Sarà un arrivederci?

Dipende da tutti: noi e voi.

•••

Dopo l’ennesima effrazione ai danni della struttura di Via Cigna 211, Spazi Musicali ETS non ha più intenzione di sacrificarsi per rimediare agli ingenti danni materiali e morali subiti.

A malincuore, prendiamo atto del fatto che, nonostante le innumerevoli segnalazioni inviate negli anni alle Amministrazioni ed alle Autorità competenti, le questioni in oggetto non solo non siano state risolte, bensì siano esponenzialmente peggiorate, specialmente nell’ultimo periodo. La situazione è diventata umanamente ed economicamente insostenibile oltre che pericolosa per gli associati e per il pubblico.

Non siamo più disposti a subire furti con scasso, minacce e aggressioni fisiche a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non siamo più disposti a vivere in costante stato di allerta a causa delle gravissime problematiche di ordine pubblico che ormai da troppi anni affliggono l’area in cui operiamo.

Per la prima volta dopo oltre trent’anni di attività, siamo dunque costretti a chiudere fino a quando le Istituzioni non decideranno di intervenire con determinazione e risolutezza.

Ci dispiace dirlo ma questa è una sconfitta tanto per noi quanto per la Cultura e per la Città stessa che sta perdendo un presidio territoriale, guardando ad una “Primavera” ancora lontana e non preoccupandosi dell’Inverno in arrivo.

Spazi Musicali ETS