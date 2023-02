ELEPHANTS IN THE ROOM: ascolta in anteprima l’album d’esordio “One Step Forward, Two Steps Back”

Fuori dal 24 febbraio per MZK Lab su tutte le piattaforme streaming One Step Forward, Two Steps Back, album di esordio della giovane rock band romana Elephants in The Room, già nominati artisti del mese su MTV New Generation, in alta rotazione su Radio Rock con il brano Chaos e che ha partecipato all’ultima edizione di X-Factor. L’album è una miscela esplosiva di rock, prog, funk i cui tratti distintivi sono l’attitudine internazionale, il groove e l’ecletticità. Nelle prossime settimane è prevista anche l’uscita della versione in vinile.

“Un passo avanti per uscire dalla stanza. Due indietro per ritrovare consapevolezza. Così gli ‘elefanti nella stanza’ girano e rigirano su se stessi in cerca della propria meta. Una costante ricerca che dona forza ai più coraggiosi, aprendo le porte ad un lungo viaggio, fatto di un passo dopo l’altro” – Elephants In The Room.

ELEPHANTS IN THE ROOM

Il progetto Elephants in the Room nasce agli inizi del 2019 dall’incontro fra Daniele Todini, Emanuele Stellato ed Eric Borrelli, musicisti della periferia Nord di Roma. Il nome nasce dal desiderio di ribaltare l’aforisma inglese “L’elefante chiuso nella stanza”, invitandolo a reagire ed uscire finalmente fuori dalla sua comfort zone.



Nel 2020 inizia la collaborazione con MZK Lab, etichetta indipendente romana, che li porta alla loro prima release ufficiale “Done”, singolo che ottiene 60.000 streaming su Spotify in poche settimane ed il riconoscimento di “Artisti del mese di novembre” su MTV New Generation.

Segue il brano “I Love It” che porta la band sul palco di X-Factor 2022 aggiudicandosi la poltrona dei Bootcamp capitanata da Rkomi, conquistata grazie alla cover di Superstition (Stevie Wonder) reinterpretata in chiave puramente rock.

https://www.facebook.com/ElephantsInTheRoomOfficial/

https://www.instagram.com/elephantsintheroom_official/