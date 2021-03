La playlist perfetta per affrontare il nuovo anno degli Elephants In The Room

Il 29 gennaio è uscito su tutti gli store digitali il nuovo singolo degli Elephants in the room, reduci dalla pubblicazione del primo singolo ufficiale dal titolo Done che riscontra ottimi risultati. Con Done la band si aggiudica anche il posto di artista del mese su MTV Italia per MTV New Generation. Il nuovo singolo si intitola We Are, e per l’occasione abbiamo chiesto loro con quali brani stanno affrontando il nuovo anno. Ecco cosa ci hanno consigliato!



“WE ARE è la nostra seconda release, ci sentiamo come adolescenti nel pieno degli ormoni, anche se ormai quella fase l’abbiamo superata da tempo. Con il contributo indispensabile della nostra produzione stiamo sperimentando come non mai sonorità, stili e lingue diverse. Questi due nuovi brani rappresentano perfettamente questa ricerca continua che non smetterà mai e ci avvicina sempre più al completamento di uno dei nostri primi obiettivi, ovvero il nostro primo EP” afferma la band che, durante un periodo storico così arido, trae beneficio dal punto di vista artistico, plasmando la loro musica su esigenze e stimoli non indifferenti.”

Hold back the river – James Bay

Perchè lui sta troppo bene con il cappello.

Way down we go – Kaleo

Gruppo a cui teniamo particolarmente

Before you go – Lewis Capaldi

Grande fonte d’ispirazione.

Californication – Red Hot Chili Peppers

Sono stati decisivi per la nostra crescita musicale.

Bad liar – Imagine Dragon

Ci piace un sacco il loro sound.

Feeling This – Blink 182

Siamo cresciuti a pane e Blink.

Belief – John Mayer

La perfetta fusione fra la bellezza del pop e le capacità tecniche.