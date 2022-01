I 5 brani preferiti di Giovanni Succi

E’ uscito a dicembre per Ohimeme e in distribuzione Artist First, “Artista di Nicchia Remake“.

Un nuovo capitolo che porta la firma di Giovanni Succi, cantante e ideatore del progetto Bachi Da Pietra (fuori ora “Res3t” – Garrincha Dischi) che, dopo i suoi due album di inediti (“Succi con Ghiaccio” e “Carne Cruda a Colazione“) prodotti da Ivan Antonio Rossi, porta una nuova visione techno-dance di “Artista di Nicchia” a cura del produttore Luca Grossi insieme al duo Ave Quasàr.

Sono ancora in coma – Vasco Rossi

Questa brutta comparsata in playback nel parcheggio dei bus del grande Vasco, come lezione di autenticità nonostante tutto, umiltà e coraggio.

Pur di passare in TV.

Roads – Portishead

Per compensare con una botta di assoluta classe ed eleganza: una delle più belle canzoni mai scritte da una delle più belle voci mai sentite, in una delle migliori band della storia del Rock.

Yes Sir, Rock.

Down in The Bottom – Howlin’ Wolf

Se si parla di maestri, ripartiamo dalle basi.

Rooftop – The Beatles

Non sono mai stato un fan dei Beatles, ma fin che si è vivi c’è tempo per redimersi. Lennon tambureggia sulla chitarra. Senza saperlo devo averlo imparato da lui: non c’è niente che loro non abbiano insegnato.

E qui non avevano manco trent’anni.

Diavolo Rosso – Paolo Conte

Visto che ripasso le lezioni, non posso non ripassare da ‘ste parti.

Grazie Conte Paolo, per tutto quello che ho imparato: avrei voluto essere un discepolo migliore, ma cosa ci si può aspettare da un macaco di Nizza Monferrato.