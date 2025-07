I 5 brani preferiti dei DI NOTTE

Disponibile da venerdì 11 luglio su tutte le piattaforme digitali Desert(o), il nuovo singolo dei DI NOTTE, duo post punk bolognese, formato da Luca Malatesta e Domenico Aloi,per MiaCameretta Records/Goodfellas, in distribuzione Believe. Questo brano fa parte di un ep di brani e cover live @Locomotiv Club, in uscita il 18 luglio.

Un esperimento post punk formatosi sotto un centinaio di lune. In cento sere è infatti nata la tracklist di questo EP, urlato urgentemente dietro riff che tagliano come rasoi, sopra una drum machine che batte un tempo impulsivo.

Noi come sempre volevamo conoscerli meglio, e non potevamo che chieder loro quali fossero i loro cinque brani preferiti, ed ecco com’è andata!

Pixies – Debaser

Pixies, monumentali. Visti dal vivo a Bologna: che sudata. In questa canzone fanno riferimento a Un Chien Andalou quindi racchiudendo l’arte visiva, che apre gli occhi (e le coscienze) con un bisturi.

Lemonheads- Rudderless

Mentre registravamo l’album d’esordio, questa canzone ha squarciato il silenzio nel viaggio tra Bologna e Roma. Navigare senza timone è la nostra condizione attuale e il nostro immaginario in questo oceano. Senza punti e coordinate fisse, ma dritti nell’improvvisazione.

Low – Word

Brano evocativo dalle note lunghe riverberate e dilatate. Un colpo al cuore per la profondità di questa band del Minnesota. Ha accompagnato varie volte le notti di sesso e psichedelia. Perfetti per perdersi in forme triangolari.

Nirvana – On a Plain

L’eco di questo urlo ancora fa rumore dopo 30 anni. Imparare a piangere a comando quale soluzione all’apatia dei nostri giorni. Amando se stessi prima degli altri. Sarebbe impagabile avere la macchina del tempo per poterli sentire live.

Black Rebel Motorcycle Club – Whatever Happen To My Rock’n’roll

Manifesto e simbolo della band di San Francisco nella forma più pura del rock n roll. Un grido di battaglia e una potenza sonora live mai sentita prima, dove ogni nota e il ritmo pulsante della batteria arrivano come un pugno dritto nello stomaco.