I 5 brani preferiti dei DI NOTTE

Disponibile da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali DI NOTTE, il debut album del duo post punk bolognese, formato da Luca Malatesta e Domenico Aloi, anticipato dai singoli Casiraghi e At Night, per MiaCameretta Records/Goodfellas, in distribuzione Believe.

Amore, calcio, avventure personali, viaggi, incontri: l’album è il primo manifesto in inglese della band, che vuole gridare al mondo uno spaccato di vita vera. Pathos, malinconia, rabbia, dolcezza suonati con un intento da nuovi poètes maudits. La voce calda e l’animo ribelle del duo restituiscono con forza la frenesia del momento tra chitarre abrasive, bassi prominenti e percussioni incisive.

Noi come sempre volevamo conoscerli meglio, e non potevamo che chieder loro quali fossero i loro cinque brani preferiti, ed ecco com’è andata!

Pixies – Debaser

Pixies, monumentali. Visti dal vivo a Bologna: che sudata. In questa canzone fanno riferimento a Un Chien Andalou quindi racchiudendo l’arte visiva, che apre gli occhi (e le coscienze) con un bisturi.

Lemonheads- Rudderless

Mentre registravamo l’album d’esordio, questa canzone ha squarciato il silenzio nel viaggio tra Bologna e Roma. Navigare senza timone è la nostra condizione attuale e il nostro immaginario in questo oceano. Senza punti e coordinate fisse, ma dritti nell’improvvisazione.

Low – Words

Brano evocativo dalle note lunghe riverberate e dilatate. Un colpo al cuore per la profondità di questa band del Minnesota. Ha accompagnato varie volte le notti di sesso e psichedelia. Perfetti per perdersi in forme triangolari.

Nirvana – On a Plain

L’eco di questo urlo ancora fa rumore dopo 30 anni. Imparare a piangere a comando quale soluzione all’apatia dei nostri giorni. Amando se stessi prima degli altri. Sarebbe impagabile avere la macchina del tempo per poterli sentire live.

Black Rebel Motorcycle Club – Whatever Happen To My Rock’n’roll

Manifesto e simbolo della band di San Francisco nella forma più pura del rock n roll. Un grido di battaglia e una potenza sonora live mai sentita prima, dove ogni nota e il ritmo pulsante della batteria arrivano come un pugno dritto nello stomaco.