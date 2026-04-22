LEMONHEADS: ad ottobre 2026 in concerto a Torino, Roma a Milano

I Lemonheads hanno ufficialmente ampliato il calendario del loro tour 2026. La nuova tranche aggiunge sette date nel Regno Unito e dodici concerti da headliner tra Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia e Parigi, in Francia.

24 ott 2026 Torino sPAZIO 211

25 ott 2026 Roma Monk

26 ott 2026 Milano Arci Bellezza

L’annuncio arriva dopo che il frontman Evan Dando si era allontanato dalle scene all’inizio di quest’anno per dare priorità alla propria salute e al proprio benessere personale. Questo prossimo tour rappresenta un nuovo capitolo significativo per la band, fondato sull’impegno verso la propria musica e la comunità che le ruota attorno.

“Sono grato per il tempo che ho avuto per concentrarmi sul rimettermi in salute e sistemare le cose”, ha dichiarato Dando. “Il supporto dei nostri fan e della mia famiglia ha significato tutto per me. Ho trascorso gli ultimi mesi a riflettere su ciò che conta davvero, e sono pronto a tornare sul palco con la mente lucida e con tanta gratitudine. Non vedo l’ora di rivedere tutti in tour.”

Guidati da Evan Dando, i Lemonheads sono una delle band più iconiche e riconoscibili dell’alternative rock americano. Nati a Boston nella seconda metà degli anni ’80, hanno costruito nel tempo un’identità sonora unica, capace di attraversare punk melodico, power pop, college rock e suggestioni country con una naturalezza rara. Fin dagli esordi, il gruppo si è distinto per una scrittura diretta e immediata, ma sempre attraversata da una vena malinconica, ironica e profondamente personale, diventando negli anni un punto di riferimento per più generazioni di ascoltatori e musicisti.

Con album ormai seminali come Lovey, It’s a Shame About Ray e Come On Feel The Lemonheads, la band ha definito una traiettoria artistica che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’alt-rock degli anni ’90. In quel percorso, Evan Dando si è imposto come uno degli autori più peculiari della sua generazione: un songwriter capace di fondere fragilità e immediatezza pop, leggerezza apparente e intensità emotiva, costruendo un immaginario che ancora oggi conserva intatta la propria forza.

Nel corso degli anni, i Lemonheads hanno attraversato cambi di formazione, pause, ritorni e una discografia meno regolare, senza però perdere il proprio status di cult band. Anzi, proprio questa natura mobile e irregolare ha contribuito a rafforzarne il fascino, mantenendo viva intorno al progetto una comunità di ascoltatori fedeli e trasversali. La parabola della band non è mai stata lineare, ma ha continuato a muoversi tra intuizione melodica, attitudine outsider e una scrittura capace di restare sorprendentemente attuale.

Nel 2025 i Lemonheads hanno aperto un nuovo capitolo con Love Chant, il primo album di materiale originale in quasi vent’anni. Pubblicato da Fire Records, il disco rappresenta un ritorno importante, che rinnova il linguaggio della band senza tradirne l’identità. È un lavoro che rimette al centro la qualità della scrittura di Dando e la capacità dei Lemonheads di trasformare il disincanto in canzone, affiancato da una rete di collaborazioni che include, tra gli altri, J Mascis, Juliana Hatfield, Erin Rae, Tom Morgan, John Strohm, Nick Saloman e Adam Green.

A questa nuova fase si affianca anche la pubblicazione del memoir Rumors of My Demise, ulteriore tassello nel racconto di una carriera intensa, imprevedibile e fuori dagli schemi. Oggi i Lemonheads tornano dal vivo con una rinnovata energia, riaffermando il valore di un percorso che continua a occupare un posto speciale nella musica indipendente internazionale. Più che una semplice band di culto, i Lemonheads restano una realtà viva, capace ancora di parlare al presente attraverso canzoni che uniscono vulnerabilità, melodia e autenticità.

LEMONHEADS

24 ott 2026 Torino sPAZIO 211

25 ott 2026 Roma Monk

26 ott 2026 Milano Arci Bellezza