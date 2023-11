I 5 brani preferiti de Il Triangolo

Esce oggi per Piuma Dischi e in distribuzione The Orchard, il nuovo singolo de Il Triangolo dal titolo “Storie di lacrime“.



Un nuovo brano dedicato agli ultimi romantici e a tutti noi che stiamo ancora pianificando una fuga: un pezzo che è anche un inconsapevole e agrodolce romanzo di formazione e che racconta quella generazione di mezzo in preda ad una crisi di identità. Ci sono due personaggi che scappano per amore, verso la libertà, aggrappati solamente l’uno all’altro, disperati ma con ancora la forza di sognare la loro “America”. “Storie di lacrime” è un definitivo capitolo che segue l’ultimo album “Faccio un cinema“, del 2020, e che ci anticipa un nuovo disco di prossima uscita.

Noi li abbiamo voluti conoscere meglio, e abbiamo chiesto loro quali fossero i loro cinque brani preferiti.

86 – GREEN DAY

La band su cui io e Thomas non potremo mai discutere sono i Green Day, e il fatto che questa loro canzone neanche tanto conosciuta sia il pezzo preferito di entrambi da quando abbiamo 16 anni, rende il nostro legame indissolubile.

STANDING NEXT TO ME- THE LAST SHADOW PUPPETS

Quando abbiamo iniziato volevamo suonare un po’ come loro, gli Arctic Monkeys ma con gli archi e più reverbero.

Forse ci siamo riusciti un po’ con questo EP, in particolare con Storie Di Lacrime, anche se questa volta non lo volevamo più.

BANG BANG – NANCY SINATRA

Il mood di questa canzone è perfetto nella sua tristezza e alienazione. Negli anni ne abbiamo fatto una versione nostra che ci portiamo dietro da sempre durante i live.

Durante la sua esecuzione non possiamo fare a meno di agitarci a ritmo di rock’n’roll.

IL LIBERISMO HA I GIORNI CONTATI – BAUSTELLE

I Baustelle mi hanno fatto capire che si poteva scrivere in un certo modo anche in Italiano.

Riuscivano a unire il rock a quel modo di scrivere che mi ricordava De Andrè, volevo copiarli a tutti i costi, per fortuna non ci sono riuscito.

UP ON THE SUN – MEAT PUPPETS

Per me (Giacomo) una delle band più importanti della galassia, fanno molti dei miei generi preferiti spesso in una sola canzone, amano fischiettare, vengono dall’Arizona e un’altra loro canzone (Plateau) ha dato il nome all’altra band in cui suono.