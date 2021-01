5 brani che non potrebbero mai passare in radio secondo DJ Aladyn

Venerdì 8 gennaio è uscito Paradise Lost (feat. Meus), il nuovo singolo di DJ Aladyn. Più conosciuto per il suo ruolo a Radio Deejay, DJ Aladyn è anche un eccellente produttore.



Paradise Lost è un brano che nasce con la volontà di raccontare come, in questo caso, anche la figura demoniaca più cattiva dell’Universo, possa, con la dovuta volontà, pazienza, supporto e amore tornare a diventare buona. Un nuovo singolo che nasce con l’intento di sfatare la perenne battaglia tra “bene” e “male”, dove nessuno nasce “buono” o “cattivo”: semplicemente si è amati o meno. Il testo è ispirato a John Milton (Paradise Lost) e a Dante Alighieri (Divina Commedia), per la loro incredibile capacità di narrazione.

Per l’occasione, abbiamo chiesto a DJ Aladyn di segnalarci 5 brani che non sarebbero mai passati in radio, eppure sono bellissimi.



Ecco cosa ci ha segnalato:

Tangerine Dream – Phaedra

Album del 1974, Froese,Franke & Baumann pionieri della musica elettronica, con i loro synth e sequencer ti fanno viaggiare in un mondo sognante, irreale, rarefatto.

Muidem – Cochran



Musica Lo-Fi, sottogenere dell’ hip-hop, fatta con un campionatore e registrata su nastro a bobina o cassetta.

Da sempre sono amante del suono marcio, sporco

Apparat – Goodbye

Questa è la sigla della mia serie tv di Netflix preferita Dark.



Seguo Apparat da tempo, mi piace il suo modo di sperimentare attraverso elettronica e musica classica.

Dj Shadow – Midnight in a perfect world

Tratto dall’album Entroducing, in primo disco in assoluto creato interamente con l’arte del campionamento.



Shadow è un vero alchimista! Sono riuscito a vederlo live Amsterdam l’anno scorso qualche giorno prima del lockdown.

Luke Vibert – Pressure

Veterano della Drum’n’Bass, Jungle, Breakbeat… Anche lui un capo nel saper manipolare i sample.



Amen Andrews il suo ultimo album è uno dei miei dischi preferiti usciti nel 2020.

DJ ALADYN / ON AIR A RADIO DEEJAY

TROPICAL PIZZA con NIKKI (dal Lunedi al Venerdì 15.30 – 17.00)

LEGEND con Dario Usuelli (Sabato dalle 00.00 alle 03.00)

ON THE ROAD con Frank (Domenica dalle 23.00 alle 01.00)