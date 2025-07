NO BORDERS IN THE CITY: a Tarvisio i dj set di Andy Smith, Stéphane Pompougnac, Alessio Bertallot e DJ Aladyn

Storicamente nell’estate di Tarvisio grande spazio è riservato alla musica: merito di No Borders Music Festival, che da trent’anni va in scena nei suggestivi paesaggi del comprensorio montano del Tarvisiano (i Laghi di Fusine, l’Altopiano del Montasio, la montagna del Canin, la Foresta millenaria di Tarvisio). Per questa edizione il festival raddoppia, celebrando la nascita di No Borders in the City, uno spin-off urbano che quest’anno accende la città di Tarvisio con quattro imperdibili serate di musica, spettacolo e partecipazione.

Sostenuto dal Distretto del Commercio – ente nato per sostenere un modello di città a misura di famiglia grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – in collaborazione con Radio Deejay e Radio Capital, il cuore di Tarvisio, Piazza Unità, torna protagonista dei grandi eventi ospitando una lineup d’eccezione:

Andy Smith (venerdì 18 luglio)

leggendario DJ dei Portishead



Stéphane Pompougnac (sabato 19 luglio)

icona della scena lounge e chillout internazionale



Alessio Bertallot (venerdì 25 luglio)



DJ Aladyn (sabato 26 luglio).

Ogni sera della rassegna, dalle 21, dance night all’insegna della qualità musicale e del divertimento e – in apertura – animazioni e spettacoli per bambini, che trasformeranno le vie del centro di Tarvisio in spazi di gioco e festa. Ma No Borders in the City non è solo musica serale: le vie del centro si animeranno già nel tardo pomeriggio con performance itineranti, animazione per bambini e la travolgente energia della Marching Band, creando un’atmosfera festosa, pensata per tutte le età.

L’appuntamento con le dance night di No Borders In the City è al 18 luglio a Tarvisio che, anche nel 2025, si conferma una destinazione ideale per grandi e piccoli, arricchita da un cartellone di iniziative e proposte di intrattenimento che coinvolgeranno attivamente visitatori e cittadini.