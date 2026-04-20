ELVIS COSTELLO e TOM SMITH in concerto sabato 11 Luglio a No Borders Music Festival 2026

La 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia un nuovo doppio appuntamento con la musica nel Tarvisiano: sabato 11 luglio 2026 ai Laghi di Fusine alle ore 12.00 si esibirà Tom Smith (Editors), seguito alle ore 14.00 da Elvis Costello.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4dZdWqH

TOM SMITH

Conosciuto in tutto il mondo per essere il frontman degli Editors, Tom Smith ha inaugurato la sua carriera solista pubblicando il singolo “Lights Of New York City”, uscito su Play Again Sam lo scorso 19 giugno e accompagnato anche da un video diretto e prodotto da Niall Trask. “Lights of New York City” rimpiange la giovinezza perduta, una canzone che guarda indietro alla meraviglia a occhi spalancati di un precedente capitolo della mia vita” dichiara il cantante e chitarrista britannico, che con questo singolo dimostra di voler prendere una strada molto diversa rispetto all’energia esplosiva di EBM, l’ultimo lavoro pubblicato con gli Editors, uscito nel 2022. Il brano vanta anche la collaborazione con il cantautore irlandese Iain Archer, che lo ha aiutato realizzare le sue idee per dare forma al suo primo progetto da solista dopo più di 20 anni passati ad aver creato musica con gli Editors e un paio di album con Andy Burrows, nel duo conosciuto come Smith & Burrows.

EDITORS

Elvis Costello, nato a Londra come D.P. MacManus, è un cantautore e musicista con una carriera che supera i cinquant’anni. Ha esordito nel 1977 e da allora ha costruito un percorso estremamente ampio e trasversale, esibendosi sia come solista sia con band come The Attractions e The Imposters. Nel corso della sua carriera ha suonato in tutto il mondo, anche in importanti sale sinfoniche, collaborando con orchestre e artisti di generi molto diversi, dal jazz al pop fino alla musica classica.Autore di oltre 600 brani, ha lavorato con grandi nomi della musica internazionale come Paul McCartney, Johnny Cash e Diana Krall, scrivendo sia per sé che per altri artisti. Le sue composizioni sono state reinterpretate da numerosi musicisti, confermando la sua influenza nel panorama musicale.Oltre alla produzione discografica, che conta più di 35 album, Costello ha composto musiche per cinema, teatro e balletto, pubblicato un’autobiografia e condotto programmi televisivi musicali. Negli ultimi anni ha continuato a produrre nuovi lavori, mantenendo una forte presenza artistica. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Grammy Awards, un BAFTA e l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2020 è stato insignito dell’onorificenza O.B.E., a conferma del suo contributo alla musica contemporanea.

ELVIS COSTELLO + TOM SMITH

SABATO 11 LUGLIO 2026 – LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

apertura ore 10:00

inizio concerto Tom Smith ore 12:00

inizio concerto Elvis Costello ore 14:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4dZdWqH

Biglietto unico e valido per entrambi i concerti

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + dp