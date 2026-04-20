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URIAH HEEP: a novembre in concerto nei teatri di Milano e Bologna

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Tornano in Italia gli URIAH HEEP. La leggendaria formazione londinese annuncia oggi le date del nuovo tour “The Magician’s Farewell”, che vedranno il gruppo guidato da Mick Box esibirsi anche nel nostro Paese per due concerti che si terranno il 12 novembre al Teatro Dal Verme di Milano e il 13 novembre al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4cm5hgL

In apertura di serata si esibirà un’altra band che sarà prossimamente comunicata.

URIAH HEEP – The Magician’s Farewell

12 novembre 2026 – Milano, Teatro Dal Verme
13 novembre 2026 – Bologna, Teatro Celebrazioni

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4cm5hgL

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