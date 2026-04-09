MAX GAZZÈ porta live in teatro “L’ornamento delle cose secondarie”, il nuovo album in uscita il 15 maggio

Max Gazzè torna live con un tour autunnale che ribadisce la sua attitudine a rompere gli schemi: oltre 40 date tra ottobre e dicembre, costruite attorno a un’idea precisa e tutt’altro che convenzionale, quella della “residenza” artistica. In ogni città il cantautore si fermerà infatti per tre sere consecutive – con l’unica eccezione della lunga chiusura romana – trasformando ogni tappa in un racconto in più capitoli, capace di evolvere sera dopo sera.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4caDUF6

È proprio nella formula della residenza che si gioca il senso più profondo del progetto: non una replica, ma una permanenza. Un modo per abitare i palchi, stratificare il repertorio, lasciare spazio alla variazione e all’imprevisto. In linea con una carriera che ha sempre fatto del live un terreno di ricerca, anche questo tour si annuncia come un’esperienza in movimento, fedele allo spirito creativo di Max Gazzè.

Un format che segna un ulteriore passo nella sua storia live, da sempre caratterizzata da scelte originali, e che accompagna l’uscita del nuovo album “L’ornamento delle cose secondarie”, in arrivo il 15 maggio. Il tour si apre il 10 ottobre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto con una data zero, per poi entrare nel vivo con una lunga serie di residenze nei principali teatri italiani.

L’ornamento delle cose secondarie In Teatro

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4caDUF6

10 ottobre – SPOLETO (PG) – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti *data zero*

14 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo

15 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo

16 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo

22 ottobre – PALERMO – Teatro al Massimo

23 ottobre – PALERMO – Teatro al Massimo

24 ottobre – PALERMO – Teatro al Massimo

26 ottobre – NAPOLI – Teatro Bellini

27 ottobre – NAPOLI – Teatro Bellini

28 ottobre – NAPOLI – Teatro Bellini

5 novembre – BOLOGNA – Teatro Duse

6 novembre – BOLOGNA – Teatro Duse

7 novembre – BOLOGNA – Teatro Duse

9 novembre – MILANO – Teatro Dal Verme

10 novembre – MILANO – Teatro Dal Verme

11 novembre – MILANO – Teatro Dal Verme

12 novembre – GENOVA – Verdi Teatro

13 novembre – GENOVA – Verdi Teatro

14 novembre – GENOVA – Verdi Teatro

16 novembre – FIRENZE – Teatro Puccini

17 novembre – FIRENZE – Teatro Puccini

18 novembre – FIRENZE – Teatro Puccini

19 novembre – ASCOLI PICENO – Teatro Ventidio Basso

20 novembre – ASCOLI PICENO – Teatro Ventidio Basso

21 novembre – ASCOLI PICENO – Teatro Ventidio Basso

23 novembre – BARI – Teatro Piccinni

24 novembre – BARI – Teatro Piccinni

25 novembre – BARI – Teatro Piccinni

2 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

3 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

4 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

5 dicembre – TRENTO – Teatro Sociale

6 dicembre – TRENTO – Teatro Sociale

7 dicembre – TRENTO – Teatro Sociale

21 dicembre – CAGLIARI – Teatro Massimo

22 dicembre – CAGLIARI – Teatro Massimo

23 dicembre – CAGLIARI – Teatro Massimo

26 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

27 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

28 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

29 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

30 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4caDUF6