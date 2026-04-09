MAX GAZZÈ porta live in teatro “L’ornamento delle cose secondarie”, il nuovo album in uscita il 15 maggio

Max Gazzè torna live con un tour autunnale che ribadisce la sua attitudine a rompere gli schemi: oltre 40 date tra ottobre e dicembre, costruite attorno a un’idea precisa e tutt’altro che convenzionale, quella della “residenza” artistica. In ogni città il cantautore si fermerà infatti per tre sere consecutive – con l’unica eccezione della lunga chiusura romana – trasformando ogni tappa in un racconto in più capitoli, capace di evolvere sera dopo sera.
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4caDUF6
È proprio nella formula della residenza che si gioca il senso più profondo del progetto: non una replica, ma una permanenza. Un modo per abitare i palchi, stratificare il repertorio, lasciare spazio alla variazione e all’imprevisto. In linea con una carriera che ha sempre fatto del live un terreno di ricerca, anche questo tour si annuncia come un’esperienza in movimento, fedele allo spirito creativo di Max Gazzè.
Un format che segna un ulteriore passo nella sua storia live, da sempre caratterizzata da scelte originali, e che accompagna l’uscita del nuovo album “L’ornamento delle cose secondarie”, in arrivo il 15 maggio. Il tour si apre il 10 ottobre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto con una data zero, per poi entrare nel vivo con una lunga serie di residenze nei principali teatri italiani.
L’ornamento delle cose secondarie In Teatro
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4caDUF6
10 ottobre – SPOLETO (PG) – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti *data zero*
14 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo
15 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo
16 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo
22 ottobre – PALERMO – Teatro al Massimo
23 ottobre – PALERMO – Teatro al Massimo
24 ottobre – PALERMO – Teatro al Massimo
26 ottobre – NAPOLI – Teatro Bellini
27 ottobre – NAPOLI – Teatro Bellini
28 ottobre – NAPOLI – Teatro Bellini
5 novembre – BOLOGNA – Teatro Duse
6 novembre – BOLOGNA – Teatro Duse
7 novembre – BOLOGNA – Teatro Duse
9 novembre – MILANO – Teatro Dal Verme
10 novembre – MILANO – Teatro Dal Verme
11 novembre – MILANO – Teatro Dal Verme
12 novembre – GENOVA – Verdi Teatro
13 novembre – GENOVA – Verdi Teatro
14 novembre – GENOVA – Verdi Teatro
16 novembre – FIRENZE – Teatro Puccini
17 novembre – FIRENZE – Teatro Puccini
18 novembre – FIRENZE – Teatro Puccini
19 novembre – ASCOLI PICENO – Teatro Ventidio Basso
20 novembre – ASCOLI PICENO – Teatro Ventidio Basso
21 novembre – ASCOLI PICENO – Teatro Ventidio Basso
23 novembre – BARI – Teatro Piccinni
24 novembre – BARI – Teatro Piccinni
25 novembre – BARI – Teatro Piccinni
2 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo
3 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo
4 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo
5 dicembre – TRENTO – Teatro Sociale
6 dicembre – TRENTO – Teatro Sociale
7 dicembre – TRENTO – Teatro Sociale
21 dicembre – CAGLIARI – Teatro Massimo
22 dicembre – CAGLIARI – Teatro Massimo
23 dicembre – CAGLIARI – Teatro Massimo
26 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
27 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
28 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
29 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
30 dicembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4caDUF6