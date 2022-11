LOW: è morta la batterista e cantante Mimi Parker

È morta Mimi Parker: la batterista e cantante dei Low aveva 55 anni e nel 2020 le era stato diagnosticato un tumore alle ovaie.

Proprio lo scorso agosto la band aveva annullato le date del tour a causa delle terapie: avrebbe dovuto infatti suonare ieri, sabato 5 novembre, al C2C di Torino.

I Low erano stati fondati da Parker stessa e da suo marito, Alan Sparhawk, nel 1993 a Duluth, Minnesota e hanno pubblicato 13 album, l’ultimo dei queli è “Hey What” uscito a Settembre del 2021.

Sono principalmente ricordati per essere una delle band-simbolo del genere slowcore: la loro peculiarità consiste nell’unire sonorità tipiche dell’alternative rock statunitense a richiami alla tradizione folk americana, con una spiccata enfasi riposta nei delicati intrecci armonici tra le voci di Alan Sparhawk e Mimi Parker.

La morte è stata annunciata sugli account social dei Low con un triste e toccante messaggio:

Friends, it’s hard to put the universe into language and into a short message, but

She passed away last night, surrounded by family and love, including yours. Keep her name close and sacred. Share this moment with someone who needs you. Love is indeed the most important thing.

— LOW (@lowtheband) November 6, 2022