Lo speciale sul Premio Tenco 2022 in onda sabato 7 gennaio su Rai 1

Andrà in onda sabato 7 gennaio 2023, nella seconda serata di Rai1, lo speciale tv dedicato alla 45ª edizione del Premio Tenco fortemente voluto da Club Tenco e RAI, e prodotto da iCompany.

Tra esibizioni, premiazioni e interviste ai protagonisti (con la partecipazione di CLAUDIO BAGLIONI ∙ MADAME ∙ MARRACASH DITONELLAPIAGA ∙ FABIO CONCATO ∙ SIMONA MOLINARI GIORGIO CONTE ∙ ALICE ∙ A67 ∙ ERICA MOU), lo speciale racconterà lo spirito della rassegna che da cinquant’anni è il punto di riferimento del cantautorato italiano.

Durante le serate del 20, 21 e 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo sono stati assegnati gli annuali riconoscimenti Targhe Tenco e Premi Tenco molti dei quali saranno inseriti nello speciale. A condurre le serate: lo storico presentatore della Rassegna, Antonio Silva e Morgan.

La Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) è una manifestazione di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene annualmente a Sanremo; un format unico in Europa, in cui vengono invitati e premiati i più meritevoli cantautori italiani e stranieri, ma anche un’occasione di incontro e di amicizia fra artisti e operatori della musica per confrontarsi, discutere e stringere piacevoli rapporti umani durante tre giorni e tre notti di attività a tempo pieno.

LE TARGHE TENCO 2022

Noi, loro, gli altri di Marracash (Miglior Album in assoluto), Camouflage di Ditonellapiaga (Miglior Opera Prima), Jastemma degli ‘A67 (Miglior Album in dialetto), Petali di Simona Molinari (Miglior interprete), O forse sei tu (Miglior canzone) scritta da Elisa Toffoli e Davide Petrella e il progetto The Gathering (Miglior album a progetto) prodotto da Ferdinando Arnò sono le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2022, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso da una giuria formata da oltre 200 critici ed esperti musicali. Nell’occasione sono state consegnate a Madame (che nel 2021 non era riuscita a partecipare) le due Targhe vinte lo scorso anno (quella per la Migliore canzone e per l’Opera prima).

I PREMI TENCO 2022

Ogni anno vengono assegnati dal Club Tenco anche i Premi Tenco a grandi artisti di livello mondiale che si siano particolarmente distinti nel corso della carriera e che partecipano alla Rassegna con una breve esibizione. In questo anno particolare, in cui ricorre il cinquantennale dalla fondazione del Club Tenco, ne sono stati assegnati ben dieci: Alice, Claudio Baglioni, Bénabar (Premio Tenco Internazionale), Gualtiero Bertelli, Angelo Branduardi, Fabio Concato, Giorgio Conte, Giancarlo Governi (Premio Tenco Operatore culturale), Michael McDermott (Premio Tenco Internazionale) e Jurij Ševčuk (Premio Tenco Internazionale) sono i Premi Tenco 2022.