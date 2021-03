“Qualcosa da Risolvere”: intervista a I SEGRETI

Un secondo disco atteso dopo il successo nel panorama indie del debut album Qualunque cosa sia: per I Segreti è arrivato il tempo di “Qualcosa da Risolvere”, uscito il 5 febbraio per Futura Dischi.



Ciao ragazzi. Innanzitutto, quali sono le sensazioni dopo l’uscita del vostro secondo disco?

Siamo contenti e sereni, è stato come un peso che finalmente siamo riusciti a buttare fuori dopo tanto lavoro fatto.

I commenti di chi ci segue sono tutti positivi ed entusiasti, quindi non abbiamo niente da rimproverarci al momento.



Quanto è cambiato l’album dal momento “0” alla release day? Come lo avevate in mente all’inizio e come è cambiata l’idea con i lavori in corso?

Be è cambiato tanto…

Siamo partiti a scrivere questo disco in maniera abbastanza disordinata a livello di arrangiamento, ci sono voluti dei mesi prima di inquadrare che tipo di sound raggiungere.

Alla fine abbiamo lavorato a queste canzoni con i soli strumenti che suoniamo (trombe a parte) ed è stato quello a farci capire che direzione prendere.

Il 2020 ha influito sulle atmosfere del disco? Se sì, in che modo?

Ma guarda non particolarmente in realtà.

É stato strano piuttosto quanto la pandemia abbia però contestualizzato tutte le canzoni a questo periodo.

Canzoni come “ Vivi o Come fai tu” sembrano fatte come rivincita a questo momento complicato, mentre invece sono state scritte tempo prima di questa pandemia.

Ed è evidente che alla fine tutto cambia a seconda dei contesti.



Cos’è questo “qualcosa da risolvere” per I Segreti?

É la sensazione che ci siano tanti aspetti su cui ragionare e interrogarsi nella vita di tutti i giorni ma sempre complicato capire esattamente che cosa.

Poi dall’altra parte siamo amanti di parole come “ Qualunque o qualcosa” perché appunto non definiscono mai ma lasciano aperte possibilità.

Ci sono riferimenti artistici e musicali particolari che hanno ispirato le sonorità e il mood dei brani del disco?

Non ce n’è uno in particolare, abbiamo ascoltato tanta musica diversa.

Sicuramente abbiamo lavorato affinché ogni canzone avesse il suo “sfondo” per esprimersi al meglio, il vestito adatto che facesse arrivare la canzone nella maniera più sincera.



Quali sono le differenze più grandi che avete trovato nel lavorare sul secondo disco, rispetto al primo?

Be sicuramente il fatto di averlo lavorato con un’ età diversa e in maniera più lucida: Il primo disco lo abbiamo registrato che avevamo vent’anni quindi con delle idee e conoscenze musicali molto diverse.

Addirittura “Qualunque cosa sia” doveva essere un EP di prova, nemmeno un disco intero, quindi è chiaro che i presupposti erano diversi quando lo abbiamo fatto.

Questo disco essendo il secondo, ed avendolo suonato da più maturi è stato un lavoro più dettagliato e anche più di responsabilità.

Siamo usciti dalla nostra confort zone e ci siamo esposti anche a parlare di tematiche nuove, presenti in canzoni come “ Generazione” o “ Lei e noi”.

É chiaro che parlare di questi concetti all’interno di canzoni pop non è mai semplice, risulta spesso rischioso.

Speriamo quindi di averlo fatto bene.

Il 15 febbraio 2022 ci sarà una grande serata ai Magazzini Generali di Milano dove finalmente tornerete sul palco. Cosa significa per voi questa data?

Non ne abbiamo la minima idea ancora.

Sappiamo solo che era un salto che volevamo provare a fare e che alla fine abbiamo fatto. Ci siamo interrogati molto prima di annunciare una data del genere ma alla fine ci siamo lanciati.

Ci prepareremo in modo tale di farla diventare una grande festa per tutti.

Sarà bellissimo.



