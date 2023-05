La gioventù è una droga: intervista a MODERNO

MODERNO (ex “Io Non Sono Bogte”) presenta il nuovo singolo L.G.E.D., brano che racconta la ricerca di equilibrio e di armonia nel caos del mondo sviluppato contemporaneo, presentandoci il personale universo del cantautore indietronico romano dove musica e filosofia coesistono.

Ciao MODERNO, benvenuto su ROCKON! Dal 12 maggio è disponibile il tuo nuovo singolo “L.G.E.D.”. Partiamo subito dal titolo, che cosa significa e rappresenta l’acronimo?

Il titolo era inizialmente “La gioventù è una droga”, poi quando abbiamo iniziato a lavorarci con il mio produttore e amico Andrea Messina, abbiamo salvato la prima bozza e a lui è venuta in mente questa sigla. Queste quattro lettere in fila ci hanno subito dato un bell’impatto. Forse per la vicinanza con la sigla L.S.D.?

Quando non fai musica con l’alias MODERNO, sei professore di filosofia. Il tuo nuovo singolo è stato ispirato dal rapporto che hai con gli studenti?

Sì, i miei studenti sono una fonte di arricchimento continuo, riescono a tenere sempre accesa una scintilla dentro di me, quella che crede alla possibilità di rivoluzionare tutto. Quando siamo adolescenti siamo sognatori, crediamo nel cambiamento radicale, poi con il tempo ci adattiamo e non lottiamo più. E la politica, l’economia globale, se ne approfittano.

Qual è secondo te la cosa più preziosa che la “gioventù” con cui sei in contatto ogni giorno a scuola ti ha insegnato?

Mi ha insegnato appunto a conservare l’energia della gioventù. I ragazzi mi tengono sempre legato alla fase più splendente della vita, quella delle prime scoperte, della ribellione, sicuramente anche dell’immaturità. Lavoro affinché diventino esseri umani pensanti, sperando che non scendano troppo a compromessi con questa epoca crudele e materialista.

Le sonorità di “L.G.E.D.” si contraddistinguono per il mix di elettronica indie e cantautorato. Quali sono i progetti (italiani e internazionali) a cui ti ispiri di più?

Fino a qualche anno fa per me esistevano solo le chitarre, poi mi sono tuffato nel mondo dell’elettronica, grazie a producer internazionali come Tim Hecker, Jamie XX, Four Tet, Jon Hopkins,Trentemoller ecc. E’ stata come una boccata d’aria fresca. Di italiano apprezzo Cosmo, che negli ultimi concerti è diventato un artista dal sound paragonabile ai nomi sopra citati, che mantiene intatto il coraggio di sperimentare, senza sputtanarsi.

Riesci a dirci qualcosa dei tuoi progetti per il futuro? Suonerai dal vivo, è previsto un videoclip per il singolo o un album in arrivo?

Il videoclip è uscito in questi giorni e abbiamo un programma un tour estivo per promuovere questi primi due singoli (L.G.E.D. e il precedente L’Unica Specie Che Sa). Toccheremo varie regioni, lo annunceremo a breve 😉 Nei prossimi mesi inoltre continueremo a lavorare al nuovo disco, che penso vedrà la luce a fine anno.

Che cosa puoi raccontarci del videoclip?

È un videoclip “drogato”, in cui le mie trasformazioni interiori vanno di pari passo con quelle del pianeta Terra. Ci sono anche dentro di me alluvioni, incendi, onde anomale, costruzioni abbandonate e laghi che si stanno prosciugando. Viviamo in un’epoca dove l’equilibrio non esiste più, sia a livello climatico che nella sfera delle relazioni umane. La colpa è esclusivamente nostra.