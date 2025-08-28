I GORILLAZ sono le nuove Icone della Stagione 10 del Fortnite Festival

“È un onore per tutti voi che io possa finalmente essere immortalato nel mio feudo. Attenti servi, arrivo.” – Murdoc Niccals, Gorillaz

La Stagione 10 di Fortnite è iniziata e porta Noodle 2D, Russel Hobbs e Murdoc Niccals al Fortnite Festival!

Il “Main Stage” del Fortnite Festival, dove si esibiscono i giocatori e i loro compagni di band, si è trasformato. Naturalmente, una nuova band significa anche un nuovo main stage, questa volta allestito apposta per i Gorillaz: circondato da una città piena di grattacieli, muri di graffiti, un treno urbano che sfreccia sopra la mia testa e un po’ di atmosfera da skate park.

Qual è la novità dei Gorillaz x Fortnite Festival

“DARE”, “Clint Eastwood” e “On Melancholy Hill” saranno disponibili come tracce jam giocabili.

“DARE” è disponibile anche come emote, che è coreografata e riproduce parte della canzone.

Oltre alle canzoni dei Gorillaz, un bundle Noodle & 2D arriverà nel negozio di Fortnite contenente gli abiti di entrambi i musicisti, la custodia per chitarra di Noodle, un’emotion DARE, la chitarra di Noodle, il dorso bling a forma di megafono di 2D, una mimetica Gorillaz, il microfono di 2D, la traccia jam DARE e la scia di condensazione Bonesy Balloons. Tutti gli oggetti saranno disponibili anche singolarmente, insieme alla traccia di Clint Eastwood. Russel Hobbs e Murdoc Niccals avranno abiti e accessori ottenibili tramite il Pass Musicale della Stagione 10.

Gli oggetti cosmetici di gioco dei Gorillaz sono disponibili nel negozio di Fortnite o tramite il Pass Musicale come ricompense gratuite o premium.

Fortnite x Gorillaz Pop Up

Il Fortnite x Gorillaz Pop Up all’Hackney Bridge Garden di Londra fonde i mondi dei Gorillaz e di Fortnite in un’attivazione immersiva ricca di postazioni di gioco, omaggi, streaming di giochi in diretta ed esibizioni di DJ.

HOUSE OF KONG EXHIBITION

La mostra “House of Kong” è aperta ancora per un’altra settimana!

Dalle 10:00 alle 22:00 presso la Copper Box Arena, Londra

Gorillaz si esibiranno in quattro spettacoli dal vivo unici e molto speciali, a capienza limitata, che si terranno alla Copper Box Arena di Londra il 29 agosto, 30 agosto, 2 settembre e 3 settembre 2025.

Gli spettacoli si terranno durante la settimana di chiusura di House of Kong – la nuova mostra aperta l’8 agosto fino al 3 settembre al Copper Box – e vedranno i Gorillaz rivisitare iconici concerti dal vivo dei primi tre periodi della band, eseguendo ogni album per intero, dall’inizio alla fine, in un ambiente a capienza limitata.

A partire dal primo concerto in assoluto della band allo Scala di Londra; seguito dall’Apollo Theater di Harlem; e da un’isola nel Pacifico meridionale passando per Camden, il tour vedrà Damon Albarn affiancato sul palco dall’intera band dei Gorillaz, con visual di Jamie Hewlett, mentre gli album Gorillaz, Demon Days e Plastic Beach torneranno per una sola sera, insieme a un imperdibile Mystery Show.

Venerdì 29 agosto: GORILLAZ

La collaborazione creativa tra Damon Albarn e Jamie Hewlett ha rivoluzionato un mondo pre-digitale con l’uscita del loro omonimo album di debutto nel 2001. Il tour successivo ha incluso i leggendari primi concerti della band allo Scala di Londra e a La Cigale di Parigi, performance che hanno stravolto le regole dell’esperienza musicale dal vivo, mettendo i membri della band Murdoc, Noodle, Russel e 2D in primo piano grazie alle straordinarie immagini di Hewlett, con Albarn e un’intera band dal vivo in silhouette dietro uno schermo.

Questo spettacolo del 29 agosto è una rivisitazione di questi primi concerti dei Gorillaz, in cui la band ha eseguito per intero il loro fondamentale album di debutto. Un’occasione rara e imperdibile per i fan di fare un salto indietro nel tempo e immergersi nella prima iterazione dei Gorillaz dal vivo.

Sabato 30 agosto: DEMON DAYS

L’acclamato secondo album della band è stato eseguito integralmente solo in concomitanza con l’uscita dell’album, quando una serie limitata di spettacoli “Demon Days Live” si è tenuta per cinque serate alla Manchester Opera House nel novembre 2005, seguite da altre cinque serate all’Apollo Theater di Harlem nell’aprile 2006.

Fino ad ora.

Quest’estate assisteremo alla prima riproduzione dell’innovativo spettacolo Demon Days Live, che includerà i visual creati da Jamie Hewlett per le location degli spettacoli originali.

Martedì 2 settembre: PLASTIC BEACH

Il 2 settembre il terzo album in studio della band verrà eseguito dal vivo per intero, per la prima volta dai due concerti al Roundhouse di Londra che diedero il via all’uscita di Plastic Beach nel marzo 2010.

Le sessioni dell’album avevano visto Murdoc, Russel, 2D e Noodle stabilirsi nel luogo più deserto del pianeta: Plastic Beach. Un’isola galleggiante segreta nel profondo del Pacifico meridionale, composta da detriti, detriti e resti umani portati a riva, che ha aperto un mondo completamente nuovo di possibilità creative e innovazione attraverso l’opera di Jamie Hewlett.

Mercoledì 3 settembre: MYSTERY SHOW

I Gorillaz chiuderanno House of Kong con un quarto e ultimo mystery show il 3 settembre e i fan potranno godersi un’altra serata memorabile con Damon Albarn e la band dei Gorillaz, accompagnati sul palco da ospiti speciali, il tutto sotto l’occhio vigile di Murdoc, Noodle, Russel e 2D. Non perdetevelo!