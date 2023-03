I 5 brani preferiti di BEATRICE PUCCI

É in uscita giovedì 23 marzo 2023 su tutte le piattaforme digitali “Solo il tempo“, il nuovo singolo della cantautrice Beatrice Pucci, un nuovo capitolo che anticipa l’album “Indietro” di prossima uscita. Il brano unisce innovazione e tradizione, una solida base folk e melodie e strutture alternative le cui svolte non sono prevedibili.

A Beatrice sta a cuore la musica suonata e la sensazione di “realtà” che è nello strumento, infatti l’uso della chitarra acustica è imprescindibile nel sound. I temi al centro del brano: la nostalgia, il desiderio e l’amore, o forse un caleidoscopio di emozione che sta all’ascoltatore interpretare.

Se penso all’estate, un’estate sospesa nei ricordi, non posso che pensare a questa canzone. Quando l’ho ascoltata per la prima volta non mi piaceva per niente ma l’ho apprezzata qualche anno più tardi, alla fine è diventata una delle mie preferite.

Mi fa pensare alla fine della mia infanzia, era l’estate del 2011 e alla radio passava continuamente.

Il live dei Nirvana di “The Man Who Sold The World” ad Mtv Unplugged nel 1994 è tra i live più belli mai fatti, è una canzone mistica e dai molti significati, ogni volta che l’ascolto la interpreto in mille modi diversi.

Forse era proprio questo l’intento. Questa è la sua magia.

Una canzone semplicemente leggendaria, si dice che Bowie cantandola a Berlino nel 1987 abbia quasi fatto cadere il muro.

Metaforicamente parlando e non, tant’è vero che un paio d’anni più tardi il muro non stava più in piedi. Poi mi fa ridere che nel film “Noi siamo infinito” nella “famosa” scena del tunnel nessuno dei personaggi del film sappia che la canzone alla radio è proprio “Heroes” di David Bowie. Insomma come si fa a non conoscerla? Va bene, lo perdono, solo perché è un film.

Non so quanto in Italia questo gruppo sia conosciuto, ma è di sicuro un gruppo molto sottovalutato. Questa canzone entra nell’albo delle mie canzoni preferite da quasi dieci anni.

Nel brano “Thread” come anche in tutto l’album “Threads” i Now now hanno creato qualcosa di speciale, c’è stata un’alchimia irripetibile (secondo me) e spero che più persone si accorgano di questo disco nel tempo.

Lana potrebbe cantare qualunque cosa e la ascolterei molto interessata, a parte gli scherzi, questa canzone è una delle mie preferite.

Da due anni a questa parte non faccio altro che ascoltarla e non mi ha ancora stancata, è sinonimo che resterà tra i miei preferiti ancora qualche decennio.