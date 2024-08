Gli AEROSMITH cancellano definitivamente il tour di addio dalle scene

Con un post sui social gli Aerosmith hanno annunciato che, dopo solo 3 date, il tour d’addio è stato ufficialmente cancellato per i problemi di salute di Steven Tyler.

Era il 1970 quando una scintilla di ispirazione diede vita agli Aerosmith. Grazie a voi, la nostra Blue Army, quella scintilla ha preso fuoco e ha continuato a bruciare per oltre cinque decenni. Alcuni di voi sono stati con noi fin dall’inizio, e tutti voi siete la ragione per cui abbiamo fatto la storia del rock ‘n’ roll.

È stato l’onore della nostra vita vedere la nostra musica diventare parte della vostra. In ogni club, in ogni tour massiccio e in momenti grandiosi e privati, ci avete dato un posto nella colonna sonora delle vostre vite.

Abbiamo sempre voluto sorprendervi con le nostre esibizioni. Come sapete, la voce di Steven è uno strumento unico nel suo genere. Ha passato mesi a lavorare instancabilmente per riportare la sua voce al livello di prima del suo infortunio. Lo abbiamo visto lottare nonostante avesse il miglior team medico al suo fianco. Purtroppo, è chiaro che un recupero completo dalla sua lesione vocale non è possibile. Abbiamo preso una decisione straziante e difficile, ma necessaria – come fratelli – di ritirarci e non fare più tour / concerti.

Siamo immensamente grati a tutti coloro che erano entusiasti di mettersi in viaggio con noi un’ultima volta. Grati al nostro team di esperti, al nostro incredibile staff e alle migliaia di persone talentuose che hanno reso possibili le nostre tournée storiche. Un ultimo grazie a voi – i migliori fan del pianeta Terra. Suonate la nostra musica a tutto volume, ora e sempre. Dream On. Avete reso i nostri sogni realtà.