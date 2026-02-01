AEROSMITH: esce il 20 marzo “Aerosmith (Legendary Edition)” – 50th Anniversary dell’album d’esordio

Gli Aerosmith, membri della Rock and Roll® Hall of Fame e vincitori di diversi GRAMMY® Award, hanno annunciato l’uscita,il 20 marzo 2026, di “Aerosmith (Legendary Edition)”. Le leggende del rock di Boston (Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford e Joey Kramer) hanno arricchito la versione definitiva del loro album d’esordio multiplatino, “Aerosmith”, originariamente pubblicato nel 1973. Nel tentativo di presentare finalmente la loro visione senza filtri, i co-fondatori degli Aerosmith Steven Tyler e Joe Perry hanno recentemente mixato le registrazioni e i nastri originali insieme al produttore Zakk Cervini [nomination ai GRAMMY® e già collaboratore di Blink-182 e Halsey] e al produttore vincitore di un GRAMMY® Steve Berkowitz.

Aerosmith (Legendary Edition) sarà disponibile su etichetta Capitol Records / UMe in più formati, tra cui un Box da 5LP, un Box da 4 LP, LP nero, LP colorato, Box 3CD, CD e digitale. Il preordine è disponibile da oggi QUI sullo Shop Online di Universal Music.

Per celebrare il suo arrivo, gli Aerosmith hanno condiviso il brano “Mama Kin (2024 Mix)” aggiungendo all’energia del brano originale un ritmo intenso e dando così ai numerosi fan un assaggio della nuova versione mixata del disco.

Ecco il dettaglio dei 6 formati di Aerosmith Legendary Edition (50th Anniversary):

Box 5LP Limited Edition (Legendary Collector’s Edition): all’interno di uno splendido cofanetto ci saranno l’album originale, rimasterizzato su vinile trasparente 180g, il nuovissimo mix album 2024 stampato su vinile rosso traslucido 180g, la performance dal vivo dal Paul’s Mall nel 1973 su vinile nero 180g, una serie di brani in studio inediti su vinile nero 180g, un vinile 12” esclusivo con effetto UV trasparente con “Dream On” (Remaster 2024) e “Dream On” (Mix 2024) posizionati sopra un tappetino stampato azzurro-cielo. Direzione creativa e immagini iconiche curate dal rinomato fotografo Ross Halfin. Il box documenta la genesi degli Aerosmith con uno speciale libro in brossura ricco di foto inedite. Le note di copertina scritte da Rick Florino raccontano la storia degli Aerosmith con nuove interviste a tutti i membri originali, pensieri e commenti di artisti come Dolly Parton, Corey Taylor degli Slipknot, Mike McCready dei Pearl Jam, Jerry Cantrell di Alice In Chains, Chris Robinson dei The Black Crowes, Slash dei Guns N’ Roses, Sully Erna dei Godsmack e altri. Il packaging include anche un esclusivo poster pieghevole da 24″ per 36″ e sticker adesivo. La confezione stessa svela un intrigante diorama pop-up 3D con i membri della band che sembrano animarsi.

Box 4LP Limited Edition (Legendary Deluxe Edition): 4 vinili neri 180g confezionati in una custodia premium con l’Album Originale rimasterizzato, il mix dell’album 2024, Live At Paul’s Mall e le tracce in studio inedite su 2LP accompagnate da un libro con le nuove note di copertina, foto e altro ancora.

Box 3CD Limited Edition (Legendary Expanded Edition): l’album Originale rimasterizzato, il Mix dell’Album 2024, Live at Paul’s Mall e le tracce in studio inedite. Il packaging è arricchito con un libretto di 16 pagine e nuove foto.

CD (Legendary Edition): album rimasterizzato + libretto di 12 pagine con foto

LP (Legendary Edition): stampato su vinile nero 180g

LP Limited Edition (Legendary Edition): è stampato su vinile rosso traslucido 180g e cover premium numerata

Oltre ai nuovi mix, la collezione vanta una miriade di gemme nascoste, anche e soprattutto per i fan più fedeli. Tra questi, l’“Harmonica Bass Jam Jelly“, prova senza filtri, una versione alternativa di “Make It“e l’epica “Joined At The Hip” della durata di quasi sei minuti. Quest’ultima jam illumina la chimica improvvisata dei primi tempi e anticipa persino il lick di “Sweet Emotion” sul bridge.

“Aerosmith” includeva futuri classici come “Make It“, “Mama Kin” e – naturalmente – “Dream On”. L’album venne registrato il 5 gennaio 1973 nel cuore di Boston, agli Intermedia Studios su Newbury Street. Il successo del disco fu un lento e graduale. Al momento della sua uscita, il quintetto si mise in viaggio con impegno per i due anni successivi, finché “Dream On” prese finalmente il volo nella seconda metà del 1975, raggiungendo la Top 10 della Billboard 200 e continuando ad essere una delle canzoni rock ‘n’ roll più popolari della storia. L’album riuscì ad entrare nellalista dei “500 Greatest Songs of All Time” di Rolling Stone e nella GRAMMY® Hall of Fame nel 2018. Ad oggi ha superato 1,5 miliardi di streaming su Spotify.

AEROSMITH | Foto Credits Robert Agriopolous

Certificato 2 volte Disco di Platino dalla RIAA, l’album mostra la band al massimo splendore, mentre definiva il modello per i successivi 50 anni della loro carriera – ma anche per il rock ‘n’ roll in generale -.

“Aerosmith” Original Album Remastered 2024

1. Make It (2024 Remaster)

2. Somebody (2024 Remaster)

3. Dream On (2024 Remaster)

4. One Way Street (2024 Remaster)

5. Mama Kin (2024 Remaster)

6. Write Me A Letter (2024 Remaster)

7. Movin’ Out (2024 Remaster)

8. Walkin’ The Dog (2024 Remaster)

“Aerosmith” Original Album Remixed 2024

1. Make It (2024 Mix)

2. Somebody (2024 Mix)

3. Dream On (2024 Mix)

4. One Way Street (2024 Mix)

5. Mama Kin (2024 Mix)

6. Write Me A Letter (2024 Mix)

7. Movin’ Out (2024 Mix)

8. Walkin’ The Dog (2024 Mix)

Paul’s Mall Live Performance March 20, 1973 + Bonus Tracks

1. Introduction (Live at Paul’s Mall, 1973)

2. Make It (Live at Paul’s Mall, 1973)

3. One Way Street (Live at Paul’s Mall, 1973)

4. Somebody (Live at Paul’s Mall, 1973)

5. Write Me A Letter (Live at Paul’s Mall, 1973)

6. I Ain’t Got You (Live at Paul’s Mall, 1973)

7. Mother Popcorn (Live at Paul’s Mall, 1973)

8. Movin’ Out (Live at Paul’s Mall, 1973)

9. Walkin’ The Dog (Live at Paul’s Mall, 1973)

10. Train Kept A Rollin’ (Live at Paul’s Mall, 1973)

11. Mama Kin (Live at Paul’s Mall, 1973)

Bonus Tracks

12. Train Kept A Rollin’ (Session Take)

13. Make It (Rehearsal Take)

14. Make It (Alternate Take)

15. Write Me A Letter (Alternate Take)

16. Harmonica Bass Jam Jelly (Session Take)

17. Joined At The Hip (Aerojam)