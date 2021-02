Epilogue: si sono sciolti i DAFT PUNK

I Daft Punk si dividono. L’annuncio è stato dato questa mattina con un video di 8 minuti (per gran parte muto) intitolato Epilogue postato su Youtube in cui uno dei due fa esplodere l’altro. Il video è tratto dal film Electroma, girato nel 2006.



I Daft Punk sono stati un gruppo musicale di musica elettronica fondato dai parigini Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter. Il duo è ritenuto uno degli esempi più significativi di ogni tempo nell’ambito french touch, la declinazione francese del pop elettronico, sia per quanto riguarda il volume di vendite sia per il responso della critica.

Il nome deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darlin’, apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, in cui erano stati definiti «un gruppetto di stupidi teppisti» («a daft punky trash»).

Nel video si vedono i due musicisti mentre camminano nel deserto con la loro tipica tuta di pelle e con il loro casco integrale. Uno dei due membri a un certo punto guarda l’altro che gli mostra, alloggiato nella schiena, un vano batterie con un interruttore che messo in funzione ne provoca l’esplosione a tempo.



Ventotto anni di carriera, e ora l’addio: i Daft Punk il culmine lo hanno raggiunto nel 2013 con Random Access Memories (con le collaborazioni con Pharrell Williams e Giorgio Moroder), l’album che conteneva la hit mondiale Get Lucky, con il quale l’anno successivo hanno vinto il Grammy Award per il Miglior Album.



Fonte | Repubblica