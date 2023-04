DAFT PUNK: esce il 12 maggio “Random Access Memories” (10Th Anniversary Edition)

Dopo l’uscita di “The Writing of Fragments of Time”, primo brano estratto da “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition), la riedizione estesa dell’album dei DAFT PUNK, è disponibile in digitale “GLBTM (Studio Outtakes)”.

“GLBTM (Studio Outtakes)” è una versione iniziale e non definitiva di quella che poi è diventata “Give Life Back To Music”, prima che venisse aggiunta alla traccia qualsiasi tipo di produzione. È un vero e proprio sguardo sull’evoluzione del brano, e mostra l’importanza di tutti i suoi elementi e come si incastrino insieme per creare il risultato finale.

Pre-ordina la versione CD Audio > https://amzn.to/3USsv3E

Pre-ordina la versione LP Vinile > https://amzn.to/40kQz0p

Registrare con i musicisti è stato un aspetto fondamentale che i Daft Punk, il duo parigino formato da Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo, avevano deciso per questo album. Ed è per questo che gli ascoltatori possono sentire la vita, l’energia e la gioia trasmesse dagli esseri umani che suonano gli strumenti in studio.

“GLBTM (Studio Outtakes)” dà la possibilità di osservare da vicino le sperimentazioni che compongono questo processo creativo e ciò che è stato tenuto, e cosa invece è stato messo da parte. Questi outtake sono come dei registri di ricerca: gli ascoltatori possono sentire molteplici ispirazioni e direzioni in cui la canzone avrebbe potuto evolversi prima che i Daft Punk decidessero su cosa concentrarsi per finalizzare quella che poi è diventata “Give Life Back To Music”, 10 anni fa.

Il 2023 segna il 10° anniversario di “Random Access Memories”, l’album più famoso e acclamato della band, grazie alla vittoria di 5 GRAMMY Award e alle super hit in esso contenute, “Get Lucky” (oltre 1 MILIARDO di stream, 5X Platino in Italia) e “Instant Crush” (oltre 800 MILIONI di stream e certificato ORO in Italia). L’album ha segnato un nuovo approccio creativo dei Daft Punk: è stato registrato nel corso di svariati anni usando una strumentazione analogica invece che digitale, e al suo interno presenta per la prima volta collaborazioni con leggende della musica come Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards e Paul Williams.

Per “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition” i Daft Punk mostreranno alcuni dei processi creativi più intimi che hanno caratterizzato la nascita dell’album, con 9 nuove tracce demo e outtake, per un totale di 35 minuti di musica inedita mai rilasciata prima d’ora.

Questa nuova versione sarà disponibile nei seguenti formati: triplo LP 180 grammi, doppio CD digipack e digitale. Inoltre, la versione originale di “Random Access Memories” sarà per la prima volta disponibile in Atmos.

