YUNGBLUD ritorna con il nuovo singolo “Lowlife”, l’inizio di un nuovo percorso musicale

YUNGBLUD, voce della Gen-Z che con la sua musica sta continuando a lanciare messaggi positivi alle nuove generazioni, ritorna con il nuovo singolo “Lowlife”, che segna l’inizio di una nuova era discografica per la superstar.

“LOWLIFE” è forse l’opera più genuina pubblicata da YUNGBLUD fino ad oggi. Creata con fervore e passione, è un brano energico e ribelle, che fonde melodie potenti e bassi pesanti che si risolvono in un ritornello memorabile. È un distacco sonoro ed emotivo dai lavori passati dell’artista, che ritorna alle proprie origini, prendendosi rischi e accompagnandosi con una produzione ricca e dettagliata dal sapore nuovo e nostalgico allo stesso tempo.

“Ho scritto questo pezzo perché non volevo andarmene da casa mia. Mi ero stancato delle persone, dei giochi, di me stesso, dei miei amici, ogni qual volta che facevo qualcosa venivo giudicato da un qualche idiota. Cosa avrei o non avrei dovuto fare. Così non mi alzavo più da letto. Ero insoddisfatto e desideravo ardentemente la monotonia. Quel tipo di noia di quando stai a sedere comodamente a casa tua o sdraiato sulle stesse lenzuola, guardando programmi stupidi alla tv….così ci ho scritto un brano sopra” – afferma YUNGBLUD.

L’artista, quando è entrato in studio con il produttore Paul Meany, non è stato ispirato ad influenze musicali particolari, scrivendo il brano senza riferimenti o un’idea precisa del risultato. “Non sono andato in studio con l’intenzione di scrivere una nuova ‘Close To Me’ o ‘Born This Way’ o ‘Life On Mars’. Partiamo da zero ogni volta con il nostro lavoro, tiriamo fuori un beat e vediamo cosa succede” – prosegue.

L’artista è nel pieno del suo “YUNGBLUD – THE WORLD TOUR”, che ha già visto una data sold out in Italia al Mediolanum Forum di Assago lo scorso 10 marzo e si concluderà il 26 Agosto a Vicenza come headliner della quarta data dell’AMA MUSIC FESTIVAL.

LOWLIFE è stato spoilerato la settimana scorsa con delle attività di marketing a livello mondiale. YUNGBLUD ha inviato delle lettere scritte a mano ad alcuni fan fortunati indicando dei luoghi a Londra, Los Angeles e Germania dove è stato possibile trovare delle auto oscurate. Salendo a bordo i fan hanno potuto ascoltare LOWLIFE in anteprima!