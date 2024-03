VISIONS OF ATLANTIS: esce il 5 Luglio il nuovo album “Pirates II – Armada”

La ciurma dei pirati Visions Of Atlantis è pronta a trascinare gli ascoltatori nella loro avventura sinfonica più heavy di sempre, con il nuovo studio album “Pirates II – Armada”, in uscita il 5 Luglio 2024 via Napalm Records.

Dopo “Pirates”, disco che ha dominato le classifiche nel 2022, “Pirates II – Armada” porta il livello tanto in alto quanto le onde che lambiscono il loro Jolly Roger, superando tutto ciò che è stato realizzato finora.

Con il secondo capitolo della saga dei pirati, i Visions Of Atlantis dimostrano di essere più che pronti a reclamare la corona del metal sinfonico. Oggi, l’equipaggio guidato dalla regina dei pirati Clèmentine Delauney e dal coraggioso capitano Michele Guaitoli, svela il loro primo singolo e title-track, “Armada”, insieme ad un video ufficiale che trascina gli ascoltatori nell’emozionante universo dei Visions Of Atlantis. Con questo brano, la band spinge la sua attitudine metal più a fondo che mai! Il brano mostra immediatamente quanto potente, ricco e coinvolgente possa essere l’inno di un esercito di pirati.

Emozioni, profondità, ricchezza di suono. I Visions Of Atlantis con “Pirates II – Armada” non offrono solo un nuovo album, ma un vero uragano di sentimenti.

I Visions Of Atlantis guideranno gli ascoltatori in un viaggio in cui affronteranno battaglie e sconfiggeranno “Mostri”, unendosi all’”Armada” e alle sue melodie catchy, destinate a rimanere per sempre nella loro mente. La vivace “Tonight I’m Alive” sorprende e affascina con i ritmi di una festa pirata alla vigilia del combattimento, con il rombo elettrizzante di un uragano – uno spettacolo unico ed inesplorato del talento dei Visions Of Atlantis.

La band sarà in concerto ad Ottobre 2024 a Milano (Legend Club) e Roncade, Treviso (New Age Club).

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Pxh1B5