VERDENA: esce il 23 settembre il settimo album “Volevo Magia”

Si intitola “Volevo Magia” il nuovo album dei Verdena in uscita il 23 settembre, su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music, e disponibile da oggi, giovedì 21 luglio, in pre-order.

Il disco sarà acquistabile in versione fisica nei seguenti formati: CD, CD autografato in esclusiva per Amazon, doppio LP, doppio LP autografato in esclusiva per lo store Universal e doppio LP colorato e numerato.

Questa la tracklist completa dell’album:

Chaise Longue Paul e Linda Pascolare Certi Magazine Crystal Ball Dialobik Sui Ghiacciai Volevo Magia Cielo Super Acceso X Sempre Assente Paladini Sino a Notte (D.I.) Nei Rami

“Volevo Magia” è il settimo disco di inediti nella carriera della band di Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli.

Il nuovo lavoro arriva dopo la recente pubblicazione dell’album “America Latina, music inspired by the film”, realizzato per il film dei fratelli D’Innocenzo, e pone così fine al lungo periodo di silenzio discografico che durava dal 2015, anno di pubblicazione del progetto in due volumi “Endkadenz”.

Al nuovo disco farà seguito un tour, prodotto da DNA Concerti, che porterà i Verdena nei più importanti club italiani.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/verdena22

29 ottobre – Bologna – Estragon sold out

30 ottobre – Bologna – Estragon sold out

13 novembre – Padova – Teatro Geox

14 novembre – Firenze – Tuscany Hall

16 novembre – Torino – Teatro della Concordia

22 novembre – Milano – Alcatraz

23 novembre – Milano – Alcatraz

24 novembre – Senigallia (AN) – Mamamia

26 novembre – Bari – Palaflorio

28 novembre – Napoli – Casa della Musica

29 novembre – Roma – Atlantico sold out

30 novembre – Roma – Atlantico nuova data

