Tornano dopo 10 anni gli YEAH YEAH YEAHS: esce il 30 settembre il nuovo album “Cool It Down’”

Gli otto brani di ‘Cool It Down’ sono un perfetto distillato di quello che i fan si aspettano da un nuovo album degli Yeah Yeah Yeahs. Il primo estratto, ‘Spitting Off the Edge of the World’, è stato registrato con la partecipazione di Perfume Genius e prodotto da Dave Sitek.

Perfume Genius oltre a cantare con Karen sul brano è presente anche nel video, nel ruolo di angelo vendicatore che guida una limousine. Il video è stato diretto dal creativo e collaboratore di lunga data degli YYY Cody Critcheloe (aka Ssion), che aveva disegnato l’iconografica copertina del loro esordio e diretto lo sfavillante video di ‘Queen’ di Perfume Genius.

Sempre parlando del video Karen afferma: “Cody, ha superato le aspettative e ci ha regalato il nostro ‘November Rain’. Lo spirito degli YYY è vivo e vegeto attraverso gli occhi di Cody Critcheloe. La limousine customizzata Yeahs del video è in gran parte opera sua, alimentata dal suo amore per la band.”

Karen O, Nick Zinner e Brian Chase, ovvero gli Yeah Yeah Yeahs, sono una delle band di maggior successo degli ultimi 20 anni, influenti protagonisti della scena contemporanea indie e alternative rock. ‘Cool It Down’ è il quinto album della band di New York City, il primo per Secretly Canadian, ed un inatteso ritorno dopo l’ultimo album del 2013, ‘Mosquito’.

“Il disco si chiama ‘Cool It Down‘ ed è tratto da una canzone meno conosciuta dei Velvet Underground. Ho detto ad Alex Prager, la cui foto abbellisce la copertina del disco, che la sua immagine parla di temi importanti nella musica e riassume come mi sento esistenzialmente in questi tempi!”

photo credit – Alex Prager