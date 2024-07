TORI AMOS festeggia 10 anni dell’album “Unrepentant Geraldines”

Tori Amos celebra il decimo anniversario del suo album Unrepentant Geraldine annunciando una speciale edizione Deluxe. Acclamato dalla critica e entrato nella Top 10 del Regno Unito nel 2014, questa edizione ora rimasterizzata sarà pubblicata 6 settembre ed è disponibile per il preordine.

Questa speciale edizione Deluxe del suo quattordicesimo album in studio include tre brani esclusivi, “White Telephone To God”, “Forest Of Glass” e “Dixie”, l’ultimo in uscita oggi. È la prima volta che queste tre rarità saranno disponibili in formato vinile, con l’edizione Color & Black 2LP, oltre a un CD e una versione digitale che include per la prima volta Dolby Atmos.

Tori Amos afferma: “Sono sempre stata ispirata dai visual artists perché, come con la musica, l’arte non è un lavoro da cui entrare e uscire, è qualcosa che definisce chi e cosa sei. I visual arstists scuotono il nostro cervello e ci costringono a guardare tutto, dagli oggetti a cui normalmente non prestiamo attenzione alle persone di cui potremmo non preoccuparci.

In un’immagine possono ricordarci il potere di incantare della Natura, così come l’inutile tentativo dell’umanità di sopraffarla…attraverso l’applicazione di tono, forma, disegno e pigmento da parte del visual artist, non solo inizio a vedere, ma posso dire onestamente che inizio a sentire”.

Pubblicato originariamente nel 2014 da Decca Records, Unrepentant Geraldines ha segnato il ritorno della Amos alla sua identità principale di creatrice di musica pop e rock dopo diverse uscite nel genere classico. Registrato ai Martian Engineering Studios, l’album è stato autoprodotto e mixato da Mark Hawley e Marcel van Limbeek. L’album vede Amos ancora una volta concentrarsi sulla scrittura di un pop da camera brillantemente melodico e abilmente evocativo, pieno di poesie soul fiabesche e di poesia introspettiva.

Unrepentant Geraldines è caratterizzato da un suono acustico e spoglio, con molti arrangiamenti delle canzoni costituiti unicamente dalla voce e dal pianoforte di Amos. Dal punto di vista dei testi, molte canzoni sono state influenzate dall’arte visiva; sia i dipinti che la fotografia sono serviti da ispirazione per il materiale dell’album. L’album ha raggiunto la posizione numero 7 negli Stati Uniti, diventando l’ottavo album di Tori Amos nella top 10 del suo paese, ed è entrato nella top 20 in altri otto paesi, tra cui il Regno Unito.

Dall’uscita del suo primo album da solista, Little Earthquakes, e del suo album bestseller Under The Pink, Tori Amos è stata una delle artiste più longeve e geniali dell’industria musicale, con oltre 12 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui un milione nel Regno Unito, più di mille concerti, ma anche tre album nella Top 10 britannica e il singolo Professional Widow, che è rimasto nella Top 40 per ben 15 settimane e ha continuato a spaccare le discoteche per quasi 3 decenni. Tori è passata dal successo pop commerciale all’uso della sua musica per affrontare gravi questioni di genere femminile, aprendo così la strada a una generazione di giovani popstar attiviste. Dalla sua rappresentazione viscerale della violenza sessuale in Me and a Gun, all’album Scarlet’s Walk, successivo all’11 settembre, fino al musical The Light Princess, per il National Theatre, il suo lavoro non ha mai evitato di mescolare il personale con il politico. Amos ha recentemente completato un tour mondiale di due anni che ha registrato il tutto esaurito nel 2022/23, tra cui l’iconica Royal Albert Hall e le Red Rocks del Colorado, a sostegno dell’album Ocean to Ocean, acclamato dalla critica nel 2021.

Tori Amos è stata la prima artista di una major a offrire un singolo in download. Le sue canzoni sono state trasformate in graphic novel e ha prodotto video innovativi nel corso della sua carriera. Tori è stata la prima voce pubblica di RAINN (Rape, Abuse, and Incest National Network), la più grande organizzazione degli Stati Uniti contro le violenze sessuali.