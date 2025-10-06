TORI AMOS: in concerto il 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Dopo anni di attesa la cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute Tori Amos, supporterà l’uscita del suo 18° album con il suo più grande tour europeo degli ultimi dieci anni con una imperdibile tappa in Italia, martedì 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, una città che è pronta ad accogliere l’iconica artista e il suo inconfondibile pianoforte.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4oamGw5

Tori Amos annuncia oggi il suo nuovo album in studio, “In Times of Dragons”, che uscirà nella primavera del 2026, in concomitanza con un lungo tour europeo.

Dal suo album di debutto “Little Earthquakes” del 1992, la cantante, pianista e cantautrice nata in North Carolina ha creato nel corso degli anni un corpus di opere caratterizzato da una narrazione coraggiosa e da una voce musicale unica.

“In Times of Dragons”, il diciottesimo album di Amos, prosegue questa tradizione, presentando un potente viaggio di resilienza e risveglio, in cui la ricerca della libertà incontra forze che cerca di controllare e mettere a tacere.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 ottobre in per coloro che avranno pre-ordinato il nuovo album sullo store ufficiale: https://toriamos.lnk.to/InTimesOfDragons

Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 9 ottobre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 10 ottobre.

APRILE

Mercoledì 8 aprile – Sheffield, City Hall

Venerdì 10 aprile – Birmingham, Symphony Hall

Sabato 11 aprile- Bristol, Beacon

Lunedì 13 aprile – Manchester, Apollo

Mercoledì 15 aprile – Glasgow, Royal Concert Hall

Giovedì 16 aprile – Newcastle, City Hall

Sabato 18 aprile – Belfast, Waterfront Hall

Domenica 19 aprile – Dublin, Bord Gais

Martedì 21 aprile – London, Royal Albert Hall

Venerdì 24 aprile – Amsterdam, Carre Theatre

Sabato 25 aprile – Amsterdam, Carre Theatre

Lunedì 27 aprile – Brussels, Cirque Royale

Martedì 28 aprile – Paris, Olympia

Giovedì 30 aprile – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

MAGGIO

Venerdì 1 maggio – Frankfurt, Jahrhunderthalle

Domenica 3 maggio – Budapest, Erkel Theatre

Martedì 5 maggio – Milan, Teatro degli Arcimboldi

Mercoledì 6 maggio – Zurich, Theater 11

Venerdì 8 maggio – Freiburg, Konserthaus

Domenica 10 maggio – Munich, Circus Krone

Martedì 12 maggio – Warsaw, Torwar

Giovedì 14 maggio – Berlin, Tempodrom

Sabato 16 maggio – Hamburg, Laeiszhalle

Domenica 17 maggio – Bremen, Metropol

Martedì 19 maggio – Copenhagen, Falkoner

Giovedì 21 maggio – Stockholm, Cirkus

Sabato 23 maggio – Oslo, Concert House

Lunedì 25 maggio – Helsinki, Finlandia Hall

Mercoledì 27 maggio – Tallinn, Alexela Concert

Giovedì 28 maggio – Riga, Xiaomi Arena

Sabato 30 maggio – Vilnius, Compensa Hall