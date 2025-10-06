Connect with us

Concerti

TORI AMOS: in concerto il 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Published

Tori Amos in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano 2023
Tori Amos in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano 2023, foto di Andrea Ripamonti

Dopo anni di attesa la cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute Tori Amos, supporterà l’uscita del suo 18° album con il suo più grande tour europeo degli ultimi dieci anni con una imperdibile tappa in Italia, martedì 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, una città che è pronta ad accogliere l’iconica artista e il suo inconfondibile pianoforte. 

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4oamGw5

Tori Amos annuncia oggi il suo nuovo album in studio, “In Times of Dragons”, che uscirà nella primavera del 2026, in concomitanza con un lungo tour europeo.

Dal suo album di debutto “Little Earthquakes” del 1992, la cantante, pianista e cantautrice nata in North Carolina ha creato nel corso degli anni un corpus di opere caratterizzato da una narrazione coraggiosa e da una voce musicale unica. 

“In Times of Dragons”, il diciottesimo album di Amos, prosegue questa tradizione, presentando un potente viaggio di resilienza e risveglio, in cui la ricerca della libertà incontra forze che cerca di controllare e mettere a tacere.

TORI AMOS – Tour 2026

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 ottobre in per coloro che avranno pre-ordinato il nuovo album sullo store ufficiale: https://toriamos.lnk.to/InTimesOfDragons 

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4oamGw5

Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 9 ottobre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 10 ottobre.

APRILE

Mercoledì 8 aprile – Sheffield, City Hall 

Venerdì 10 aprile – Birmingham, Symphony Hall 

Sabato 11 aprile- Bristol, Beacon 

Lunedì 13 aprile – Manchester, Apollo 

Mercoledì 15 aprile – Glasgow, Royal Concert Hall 

Giovedì 16 aprile – Newcastle, City Hall 

Sabato 18 aprile – Belfast, Waterfront Hall 

Domenica 19 aprile – Dublin, Bord Gais 

Martedì 21 aprile – London, Royal Albert Hall 

Venerdì 24 aprile – Amsterdam, Carre Theatre 

Sabato 25 aprile – Amsterdam, Carre Theatre 

Lunedì 27 aprile – Brussels, Cirque Royale 

Martedì 28 aprile – Paris, Olympia 

Giovedì 30 aprile – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall 

MAGGIO

Venerdì 1 maggio – Frankfurt, Jahrhunderthalle 

Domenica 3 maggio – Budapest, Erkel Theatre 

Martedì 5 maggio – Milan, Teatro degli Arcimboldi

Mercoledì 6 maggio – Zurich, Theater 11 

Venerdì 8 maggio – Freiburg, Konserthaus 

Domenica 10 maggio – Munich, Circus Krone 

Martedì 12 maggio – Warsaw, Torwar 

Giovedì 14 maggio – Berlin, Tempodrom 

Sabato 16 maggio – Hamburg, Laeiszhalle 

Domenica 17 maggio – Bremen, Metropol 

Martedì 19 maggio – Copenhagen, Falkoner 

Giovedì 21 maggio – Stockholm, Cirkus 

Sabato 23 maggio – Oslo, Concert House 

Lunedì 25 maggio – Helsinki, Finlandia Hall 

Mercoledì 27 maggio – Tallinn, Alexela Concert 

Giovedì 28 maggio – Riga, Xiaomi Arena 

Sabato 30 maggio – Vilnius, Compensa Hall 

