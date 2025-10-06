TORI AMOS: in concerto il 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Dopo anni di attesa la cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute Tori Amos, supporterà l’uscita del suo 18° album con il suo più grande tour europeo degli ultimi dieci anni con una imperdibile tappa in Italia, martedì 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, una città che è pronta ad accogliere l’iconica artista e il suo inconfondibile pianoforte.
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4oamGw5
Tori Amos annuncia oggi il suo nuovo album in studio, “In Times of Dragons”, che uscirà nella primavera del 2026, in concomitanza con un lungo tour europeo.
Dal suo album di debutto “Little Earthquakes” del 1992, la cantante, pianista e cantautrice nata in North Carolina ha creato nel corso degli anni un corpus di opere caratterizzato da una narrazione coraggiosa e da una voce musicale unica.
“In Times of Dragons”, il diciottesimo album di Amos, prosegue questa tradizione, presentando un potente viaggio di resilienza e risveglio, in cui la ricerca della libertà incontra forze che cerca di controllare e mettere a tacere.
TORI AMOS – Tour 2026
I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 ottobre in per coloro che avranno pre-ordinato il nuovo album sullo store ufficiale: https://toriamos.lnk.to/InTimesOfDragons
Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 9 ottobre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 10 ottobre.
APRILE
Mercoledì 8 aprile – Sheffield, City Hall
Venerdì 10 aprile – Birmingham, Symphony Hall
Sabato 11 aprile- Bristol, Beacon
Lunedì 13 aprile – Manchester, Apollo
Mercoledì 15 aprile – Glasgow, Royal Concert Hall
Giovedì 16 aprile – Newcastle, City Hall
Sabato 18 aprile – Belfast, Waterfront Hall
Domenica 19 aprile – Dublin, Bord Gais
Martedì 21 aprile – London, Royal Albert Hall
Venerdì 24 aprile – Amsterdam, Carre Theatre
Sabato 25 aprile – Amsterdam, Carre Theatre
Lunedì 27 aprile – Brussels, Cirque Royale
Martedì 28 aprile – Paris, Olympia
Giovedì 30 aprile – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall
MAGGIO
Venerdì 1 maggio – Frankfurt, Jahrhunderthalle
Domenica 3 maggio – Budapest, Erkel Theatre
Martedì 5 maggio – Milan, Teatro degli Arcimboldi
Mercoledì 6 maggio – Zurich, Theater 11
Venerdì 8 maggio – Freiburg, Konserthaus
Domenica 10 maggio – Munich, Circus Krone
Martedì 12 maggio – Warsaw, Torwar
Giovedì 14 maggio – Berlin, Tempodrom
Sabato 16 maggio – Hamburg, Laeiszhalle
Domenica 17 maggio – Bremen, Metropol
Martedì 19 maggio – Copenhagen, Falkoner
Giovedì 21 maggio – Stockholm, Cirkus
Sabato 23 maggio – Oslo, Concert House
Lunedì 25 maggio – Helsinki, Finlandia Hall
Mercoledì 27 maggio – Tallinn, Alexela Concert
Giovedì 28 maggio – Riga, Xiaomi Arena
Sabato 30 maggio – Vilnius, Compensa Hall