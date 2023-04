THUNDERCAT & TAME IMPALA: ascolta il nuovo singolo “No More Lies”

A distanza di tre anni dall’ultimo album It Is What It Is (Brainfeeder, 2020), Thundercat si unisce ai Tame Impala per il singolo collaborativo No More Lies.



L’inedito precede una lunga serie di date del tour americano di Thundercat, che si esibirà con i Red Hot Chili Peppers e The Strokes, prima di portare il suo show estivo in Australia, Asia ed Europa.

Con No More Lies la coppia mette a fuoco con precisione chirurgica il punto di equilibrio tra due stili individuali e complementari. La loro sincronia melodica smentisce il lamento d’amore di cui parla il brano, con Thundercat che riflette su una relazione fallita di cui si assume la responsabilità: “Ma non è colpa tua, sono solo un po’ stronzo”. La canzone culmina in un candido monologo del bassista che mette in discussione il senso dell’onestà come migliore politica nelle relazioni: “Ti dico la verità perché mi interessa, ma ti mento anche perché mi interessa”.

“Volevo lavorare con Kevin fin dal primo album dei Tame Impala”, racconta Thundercat. “Sapevo che lavorare insieme sarebbe stato speciale. Sono stato entusiasta a lungo su questa canzone e spero di creare altro con lui in futuro”.

Il nuovo singolo arriva dopo un’ascesa inarrestabile di Thundercat nel suo percorso solista. Ha iniziato l’anno esibendosi con Steve Lacy ai Grammy Awards, un ritorno su un palco prestigioso dopo aver vinto nel 2021 un Grammy per It Is What It Is, Best Album Progressive R&B. Un anno dopo partecipa al tour mondiale dei Red Hot Chili Peppers negli stadi, conquistando Flea che lo definisce “il miglior bassista del pianeta“.

La sua voce e il suo basso sono presenti in Cracker Island dei Gorillaz e proprio una settimana fa era sul palco del Coachella con la band di Damon Albarn e sempre al loro fianco, lo scorso anno, alla cerimonia degli MTV European Music Awards. Attivo anche nel mondo del cinema, di recente Thundercat ha inciso una sua versione di Fly Like An Eagle della Steve Miller Band per la colonna sonora di Minions: The Rise of Gru e debuttato come attore in Star Wars: The Book of Boba Fett su Disney+.