THUNDERCAT: funk cosmico e virtuosismo felino, le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Thundercat in concerto all’Alcatraz di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Thundercat in concerto all'Alcatraz di Milano Marzo 2026
Thundercat in concerto all'Alcatraz di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Articolo di Simona Ventrella | Foto di Andrea Ripamonti

All’Alcatraz di Milano, Thundercat mette in scena il paradosso che da sempre definisce i suoi concerti: un virtuosismo quasi imbarazzante travestito da jam session tra amici. Quando Stephen Bruner sale sul palco con il basso a sei corde appeso basso sul petto e un’aria da anime nerd capitato lì per caso, l’atmosfera sembra più quella di un hangout improvvisato che di un live di uno dei bassisti più formidabili della sua generazione. Bastano pochi secondi perché quell’impressione si trasformi in qualcos’altro: una collisione controllata tra jazz fusion, funk psichedelico e surrealismo da internet era.

L’apertura con Baked Potato è un manifesto programmatico. Il groove è immediatamente viscoso, costruito su una linea di basso elastica che si contorce tra slap jazz-fusion e micro-melodie funk. Dal vivo il brano diventa una lunga spirale improvvisativa: la band, chirurgica ma sempre pronta alla deviazione, lascia che il tema si espanda fino a diventare quasi un warm-up cosmico per tutto ciò che seguirà.

Con Candlelight la temperatura cambia. La versione live perde parte della sua leggerezza da synth-pop malinconico e si trasforma in una slow jam liquida, dove il basso di Bruner scivola sotto la melodia con fraseggi quasi R&B. Subito dopo arriva una parentesi dedicata a Louis Cole, collaboratore storico e spirito affine della scena LA beat, che funge più da inside joke musicale che da vera cover: groove spezzati, accenti funk e un momento di caos ritmico volutamente controllato. Il set entra nella sua fase più jazz con Black Qualls, che dal vivo diventa un mid-tempo dilatato dove il basso canta quasi quanto la voce, mentre la band lascia spazio a piccole fughe improvvisative.

Thundercat in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Il segmento How Sway / Uh Uh è invece puro Thundercat-core: ironia nonsense, groove frammentati. È il momento in cui emerge la sua cifra più distintiva: la capacità di sabotare la propria tecnica mostruosa con gag e timing comico, ma è quando arrivano i brani di Drunk, Overseas, Wish I Didn’t Miss Ur X, A Fan’s Mail (Tron Song) e Durag, che il concerto trova la sua forma più accessibile. Sono mini-pop songs che dal vivo funzionano come portali: partono riconoscibili e poi lentamente si sciolgono in jam dove basso e batteria entrano in un dialogo quasi telepatico.

Pozole e ADD Through the Roof riportano il set su territori più imprevedibili, mentre il momento più pop della serata arriva con Dance With Me, che trasforma per qualche minuto l’Alcatraz in una pista disco intergalattica. Poi arriva inevitabilmente Them Changes, il brano che più di ogni altro ha definito la sua discografia. Dal vivo perde completamente la sua dimensione da cult-hit internet per trasformarsi in una lunga deriva groove: il riff iniziale rimane come un punto di gravità mentre la band lo espande, rallenta e ricompone.

Thundercat in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

L’encore è costruito come una piccola trilogia di soul futuristico, e una chiusura morbida e groove-centrica, quasi una coda notturna dopo novanta minuti di virtuosismo giocoso.Il risultato è un concerto che sfugge alla logica tradizionale del live indie. Non c’è una narrativa lineare né un climax costruito a tavolino: la serata si muove piuttosto per orbite musicali, temi che emergono, collassano e poi riappaiono sotto nuove forme.

Alla fine resta la sensazione che Thundercat stia ancora cercando nuovi modi per far collassare jazz, funk, cultura pop e meme culture nello stesso linguaggio musicale. All’Alcatraz, per un paio d’ore, quella ricerca è sembrata perfettamente a fuoco.

Clicca qui per vedere le foto di Thundercat a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Thundercat

THUNDERCAT: la scaletta del concerto di Milano

  1. Baked Potato
  2. Candlelight
  3. Louis Cole
  4. Black Quails
  5. How Sway /Uh Uh
  6. Overseas
  7. Wish I Didn’t Waste Ur X
  8. Pozole
  9. ADD Through the Roof
  10. Dance With Me
  11. Walking on The Moon
  12. A Fan’s Mail
  13. anakin Learns His Fate
  14. Durag
  15. Funny Things
  16. No More Lies
  17. Them Changes

BIS

  1. Show You The Way
  2. What The use/ She Knows Too Much
