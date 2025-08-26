The WARNING: è uscito il nuovo live album “Live From Auditorio Nacional CDMX”

The Warning, trio alternative tutto al femminile, pubblica oggi il nuovo live album “Live From Auditorio Nacional CDMX”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in esclusiva sullo shop Universal nei formati Doppio LP bianco con booklet e inserto autografato, già sold out, Doppio vinile verde e Doppio CD. Il progetto è stato anticipato dall’annuncio dei tre singoli “Qué Más Quieres / Sharks / Automatic Sun”, usciti in bundle lo scorso 21 luglio.

Il 6, 7 e 11 febbraio 2025 The Warning si sono esibite ai più grandi show sold-out della loro carriera all’Auditorio Nacional di Mexico City, in Messico, davanti a oltre 30.000 fan entusiasti che hanno assistito a dei concerti potenti, intensi e pieni di energia, e “Live From Auditorio Nacional CDMX” è un omaggio a quelle tre serate, grazie alla quale il pubblico potrè rivivere la magia di un’esperienza live spettacolare.

The Warning, insieme al live album “Live From Auditorio Nacional CDMX”, presentano anche il film del concerto tenutosi all’Auditorio Nacional di Mexico City, prodotto dalla Federal Films e disponibile in oltre 200 sale fra Stati Uniti e America Latina. The Warning festeggiano quindi questo obiettivo regalando al pubblico la versione live di alcuni dei loro maggiori successi, tra cui “Qué Más Quieres”, nominata ai Latin Grammy Awards.

In merito all’uscita del live album e del film, il trio – composto da Dany (chitarra, voce), Pau (batteria, voce) e Ale Villareal (basso, cori) – ha detto: “Siamo così emozionate di condividere una serata che non dimenticheremo mai, un momento scolpito nella storia della nostra band. Avere un live album è sempre stato un sogno per noi, e il fatto che uscirà anche come film, vinile e CD rappresenta un enorme traguardo. Speriamo che i nostri fan sentano la stessa emozione e la stessa euforia nel guardare e ascoltare il film e l’album che abbiamo provato noi esibendoci durante questo show. Il debutto live del nostro album Keep Me Fed è stato possibile grazie al lavoro di una squadra enorme, e siamo così contente che il risultato possa vivere sottoforma di media per sempre”.

Il trio The Warning ha recentemente portato a termine il tour in Nord America, arrivato in seguito al successo dell’album “Keep Me Fed”, che ha accumulato oltre 175 milioni di stream e le ha portate alla prima posizione della classifica Billboard per Artisti Emergenti, confermando il miglior debutto per un gruppo rock tutto al femminile degli ultimi anni. The Warning hanno inoltre portato a termine un 2024 incredibile, con le nomination ai Latin Grammy Awards, ai VMAs e agli EMAs.

TRACKLIST “LIVE FROM AUDITORIO NACIONAL CDMX”