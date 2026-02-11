THE WARNING: è uscito il nuovo singolo “Love to be Loved” con la superstar messicana CARÍN LEÓN

Giusto in tempo per San Valentino, il trio rock di sorelle di Monterrey, in Messico, The Warning, si unisce alla pluripremiata superstar messicana Carín León per il nuovo singolo “Love To Be Loved“, disponibile in digitale e in radio da venerdì 6 febbraio, accompagnato dal video musicale. Il brano segna la prima collaborazione cantata completamente in inglese tra la band e Carín León, fresco vincitore ai Grammy Awards 2026.

“Siamo davvero entusiasti di questa canzone. Come band rock, per noi è qualcosa di completamente diverso e un’opportunità per esplorare nuove sonorità“, raccontano le The Warning. “Originariamente scritta con Teddy Swims, la canzone fonde naturalmente country, rock e pop in un modo che è sembrato fresco e stimolante fin dall’inizio. Mescolare mondi musicali diversi è sempre emozionante, e lavorare con la nostra collega artista messicana Carín León ha reso l’esperienza ancora più speciale. È una collaborazione che ci ha stimolato creativamente e mostra un nuovo lato dei The Warning“.

“Love To Be Loved” abbatte i muri di genere, trovando un terreno comune tra queste due forze distinte. Carín dà il tono al brano, offrendo una strofa carica di emozione. La sua interpretazione straziante si adagia tra il clamore dei power chord distorti e il ritmo denso delle The Warning. Rafforzato da un riff pesante e da un ritmo degno della Scala Richter, la cantante e chitarrista Dany Villarreal canta il ritornello: “Ho solo bisogno di amore per essere amato, per essere amato, per essere amato da te“.

Sulla collaborazione, Carín afferma: “Sono davvero felice ed emozionato per questa collaborazione con queste straordinarie artiste, una band che ammiro profondamente e che mi conferma che la musica e il rock messicani sono tutt’altro che morti: sono più presenti e forti che mai. Sono anche molto grato di collaborare con artisti con progetti così importanti per la musica e la cultura messicane e di poter pubblicare insieme questa fantastica canzone. Spero davvero che le persone si sentano attratte da essa, la apprezzino e la portino nel cuore per molto tempo“.

Il videoclip ufficiale che accompagna la canzone mostra Carín e le The Warning rintanati in uno squallido bar. Tra partite a carte, slot machine, biliardo e freccette, continuano a vincere… ma niente di tutto ciò ha importanza. Sotto la spavalderia, tutto ciò che cercano in realtà è l’amore. Alla fine, salgono sul palco e si esibiscono in un duetto karaoke irripetibile per la folla radunata sulla pista da ballo del locale malfamato.