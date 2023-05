The TESKEY BROTHERS: esce il 16 giugno il nuovo album “The Winding Way”

I Teskey Brothers annunciano l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, The Winding Way, in uscita venerdì 16 giugno! A quattro anni di distanza dal secondo album dei ragazzi di Warrandyte, Run Home Slow (2019), successivo al loro album di debutto Half Mile Harvest (2017), la visione artistica del cantante Josh Teskey e di suo fratello, chitarrista e ingegnere Sam Teskey, è più definita che mai. Per festeggiare, la band ha pubblicato il nuovo singolo “Oceans of Emotions”, uno straordinario ritorno che cattura il cuore e l’anima che la gente ama dei Teskey Brothers, con una produzione di grande impatto.

Con la chiusura degli amati Half Mile Harvest Studios di Warrandyte, dove hanno registrato i loro primi due album in studio, per The Winding Way hanno deciso di provare qualcosa di diverso e si sono recati a Sydney per registrare con il celebre produttore (e grande fan dei Teskey) Eric J Dubowsky (Flume, Chet Faker, Chemical Brothers). “Non volevamo scegliere un produttore troppo vicino al nostro genere”, dice Sam, che ha collaborato con Dubowsky alla produzione. “Volevamo solo spaziare un po’ e cercare di esplorare qualcuno che percorresse una strada diversa”.

E la ricompensa è lì, in abbondanza, dal momento in cui l’apertura dell’album, “I’m Leaving”, si fa strada senza problemi negli altoparlanti. Disco più grande e più avventuroso dei primi due album dei Teskey Brothers, The Winding Way è pieno di vita. Se Half Mile Harvest era l’equivalente sonoro del sole che arriva al mattino e Run Home Slow era un whisky in un grande bar, allora The Winding Way è un caminetto acceso, una calda fuga dal freddo e un ritorno a tutto tondo alla magia di dove tutto è iniziato, due fratelli che si uniscono per il loro puro amore per il soul, senza alcuna paura di rischiare. “In questo disco c’è stata molta attenzione e molto tempo, più che in passato”, dice Josh.

Run Home Slow è stato un successo colossale per tutti gli standard, raggiungendo il secondo posto nella classifica ARIA, vincendo 3 ARIA Awards e facendo ottenere a Sam Teskey una nomination ai Grammy per il Best Engineered Album. I fratelli Teskey si sono esibiti in set di alto profilo al Bluesfest, al Bonnaroo e al Fuji Rock in Giappone, e sono apparsi nei programmi televisivi americani Jimmy Kimmel Live e The Late Show with Stephen Colbert! In particolare, Run Home Slow ha mantenuto la promessa del loro disco d’esordio, Half Mile Harvest del 2017, imponendo i Teskey Brothers come una band moderna di classe con una speciale predisposizione per la musica classica soul e R&B.

I Teskey Brothers hanno affrontato il lockdown durante il Covid con grande razionalità, pubblicando due album dal vivo, il primo dei quali, Live at the Forum del 2020, è stato il loro primo numero 1 in classifica ARIA. Sia Josh che Sam si sono dedicati ad un paio di dischi da solisti prima di tornare a scrivere e registrare The Winding Way, una raccolta davvero notevole che onora le radici di Josh e Sam, pur guardando al futuro.