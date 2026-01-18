“SPRINGSTEEN: Liberami dal Nulla”: dal 23 gennaio in streaming su Disney+

Springsteen: Liberami dal Nulla, che racconta il percorso musicale e creativo di Bruce Springsteen, arriva il 23 gennaio su Disney+ in Italia.

Imperdibile per gli appassionati di uno storytelling sincero e intimo, Springsteen: Liberami dal Nulla offre uno sguardo emozionante sul processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’album “Nebraska” del 1982, esplorando le pressioni dell’ambizione, del successo e della scoperta di sé. Il film offre uno sguardo intimo sulla storia familiare di Springsteen e sull’impatto emotivo che ha contribuito a definire il suo lavoro.

Bruce Springsteen è interpretato in modo profondo e appassionato da Jeremy Allen White, che suona la chitarra e canta in una performance che i critici hanno definito “accattivante” (Joey Magidson, Awards Radar) e “autentica” (Pete Hammond, Deadline). Per la sua interpretazione, White è stato recentemente nominato ai Golden Globes® come Miglior Attore in un Film Drammatico.

Prodotto da 20th Century Studios, Springsteen: Liberami dal Nulla segue la realizzazione dell’album “Nebraska” di Bruce Springsteen. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere.

I fan possono trovare in streaming su Disney+ anche Bruce Springsteen: Nebraska Live 2025 e il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band.