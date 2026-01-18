Connect with us

Hi, what are you looking for?

Cinema

“SPRINGSTEEN: Liberami dal Nulla”: dal 23 gennaio in streaming su Disney+

Published

Springsteen: Liberami dal Nulla, che racconta il percorso musicale e creativo di Bruce Springsteen, arriva il 23 gennaio su Disney+ in Italia.

Imperdibile per gli appassionati di uno storytelling sincero e intimo, Springsteen: Liberami dal Nulla offre uno sguardo emozionante sul processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’album “Nebraska” del 1982, esplorando le pressioni dell’ambizione, del successo e della scoperta di sé. Il film offre uno sguardo intimo sulla storia familiare di Springsteen e sull’impatto emotivo che ha contribuito a definire il suo lavoro.

Bruce Springsteen è interpretato in modo profondo e appassionato da Jeremy Allen White, che suona la chitarra e canta in una performance che i critici hanno definito “accattivante” (Joey Magidson, Awards Radar) e “autentica” (Pete Hammond, Deadline). Per la sua interpretazione, White è stato recentemente nominato ai Golden Globes® come Miglior Attore in un Film Drammatico.

Prodotto da 20th Century Studios, Springsteen: Liberami dal Nulla segue la realizzazione dell’album “Nebraska” di Bruce Springsteen. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere.

I fan possono trovare in streaming su Disney+ anche Bruce Springsteen: Nebraska Live 2025 e il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band.

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Film

LIBERAMI DAL NULLA –  Il film che racconta l’album più punk di Bruce Springsteen: Nebraska

“Scott, la mia verità non è sempre bella. Ed è questo che Jeremy deve interpretare e mostrare” (Bruce Springsteen)

10/10/2025
Bruce Springsteen_ph Eric Meola Bruce Springsteen_ph Eric Meola

Dischi

BRUCE SPRINGSTEEN celebra i 50 anni di “BORN TO RUN” con la pubblicazione ufficiale di “Lonely Night in the Park”

Il 25 agosto compie 50 anni “Born to Run”, il classico di Bruce Springsteen che ha segnato un’epoca. Per celebrare questo traguardo, Sony Music pubblica...

23/08/2025
Concerti Luglio RockOn.it Concerti Luglio RockOn.it

Musica

Concerti del mese: Luglio 2025

Consulta una lista di concerti selezionati per Luglio 2025. Cerca il tuo concerto preferito, troverai data, città e location. I concerti sono ordinati in...

02/07/2025
Concerti Giugno RockOn.it Concerti Giugno RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Giugno 2025

I grandi concerti di Giugno: Linkin Park, Dua Lipa, Billie Eilish, Guns N' Roses, Korn, NIN, Green Day, Avenged Sevenfold, Slipknot e molti altri

01/06/2025