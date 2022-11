THE SADE: è uscito il quarto album “Nocturna”

Nocturna è un lavoro crepuscolare, che risente della situazione pandemica degli ultimi due anni e annerisce ulteriormente lo stile già cupo della band italiana.

Quest’opera raccoglie brani composti tra il 2019 e il 2020, piuttosto eterogenei tra loro, che si allontanano inesorabilmente dai toni rock’n’roll degli esordi, per virare verso una nuova aura dark-wave e goth. Emblematica la copertina con il gallo nero, dai molteplici significati, che pone il trionfo della “bestia” in una visione pessimistica e nichilista della condizione umana, che mai come di questi tempi diviene fragile e colpe – vole. È un rimando grafico al medioevo come periodo buio, dominato da ignoranza e incertezza, paragonabile a quello che stiamo vivendo oggi.

Il gallo è simbolo di passaggio tra vita e morte, luce e ombra, inizio e fine, caduta e rinascita, altalenante come gli umori causati delle recenti costrizioni. In questa alienazione esso ci guida verso un viaggio nelle fitte tenebre durante il quale si avvicendano momenti lenti e cantautorali a massicce dosi di suoni sintetici, dai rimandi anni 80 e post-punk, che mantengono però la matrice rock su cui è fondato il progetto The Sade.

I testi sono gotici e malinconici, rievocano la nigredo, la grande opera, la notte oscura dell’anima, la putrefazione dell’essere e delle idee per trovare una fase musicale successiva. Da una fine inizia il cambiamento per un tempo più maturo. La dualità tra il tramonto e l’alba si fonde in un’unica divinità luciferina, ma l’identificazione del male può divenire illuminazione nella ricerca costante dell’amore nell’aldilà. Così giungiamo al termine della notte, con la speranza che il nuovo giorno porti con sé un risveglio delle coscienze. Dopotutto, la luce viene sempre dopo il buio.

Ascolta il disco > https://bfan.link/nocturna

Compra il disco > https://thesadeband.bandcamp.com/

FORMAZIONE:

Andrew Pozzy | voce, chitarre, piano, synth

Silvia | basso, cori

Matt Sade | batteria, pads



MUSICISTA OSPITE:

MaurizioBaggio | chitarra, synth

I The Sade sono un power trio fondato nel 2008 da Andrew Pozzy (ex OJM). Debuttano con un EP nel 2009 e nel 2011 esce il primo album Damned Love con il singolo “Deaf Love”, il cui videoclip va in rotazione su RockTV e la band è ospitata nel programma “Database” di Pino Scotto.

Durante la lunga pausa forzata dai concerti causata dalla pandemia, la band compone nuove canzoni, che faranno parte del quarto disco in studio Nocturna , in uscita nel 2022 su Go Down Records.

Lungo la carriera, i The Sade hanno condiviso il palco con molte band celebri tra cui Misfits, Imperial State Electric, Lords Of Altamont, Gilby Clarke (ex Guns N’Roses), The Dictators NYC e Christian Death.