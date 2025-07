CURTAROCK Festival 2025: la 25° edizione dal 23 al 27 Luglio a Curtarolo (Padova) ad ingresso gratuito

Un quarto di secolo di concerti, passione e sorrisi: il 𝗖𝗨𝗥𝗧𝗔𝗥𝗢𝗖𝗞 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟, l’evento di musica indipendente dell’estate, compie 25 anni!

** INGRESSO GRATUITO, SEMPRE **

𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 ℎ19:00 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖

FOOD

birre artigianali, drinks, tasty food, hamburger, veggy menù & more

SHOPS

T-shirt, gadget, dischi, accessori & more

CURTAROCK Festival 2025

LIVE MUSIC | DAILY LINEUP

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗟𝗘𝗗𝗜̀ 𝟮𝟯 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

OZONE DEHUMANIZER

GRUMO

RUIDOS DEL NORTE

𝗚𝗜𝗢𝗩𝗘𝗗𝗜̀ 𝟮𝟰 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

A/LPACA

MONDAZE

GRIGIO SCARLATTO

𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜̀ 𝟮𝟱 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

DJ GRUFF feat. DJ FASKER e DJ DRUGO

GIANNUTRI

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟲 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

MESSA

HORROR VACUI

THE SADE

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟮𝟳 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

DANIELE BALDELLI

ALEXANDER ROBOTNICK

Cinque serate all’aperto tra live esplosivi, ottimo cibo, birre artigianali e un’atmosfera che solo il Curtarock sa creare.

Ozone Dehumanizer è un rapper e produttore italiano attivo dal 2014 con diversi progetti. Il suo genere di rap varia per tematiche e stili, passando da brani rap hardcore con influenze death rap a canzoni crossover a pezzi black metal, fondamentalmente fa tutto quello che vuole. Oltre alla musica si occupa lui stesso del comparto estetico dei suoi dischi e del suo merch. A causa di un incidente biochimico ha sviluppato una copia di se stesso composta da pelle, capelli e ossa che si muove insieme a lui e che di solito fa accarezzare ai fan dopo i suoi concerti.

Gli a/lpaca sono una band psych-punk nata nel 2018 a Mantova. Nel 2021 hanno pubblicato l’album di esordio “Make It Better”, celebrato dalla stampa specializzata. In seguito hanno suonato in numerosi festival tra cui SXSW, ESNS, InMusic Festival, Waves Vienna, oltre che nei principali club europei. Il 16 maggio 2025 uscirà il secondo album “Laughter”.

Dai primi anni ‘80 ad ora, il rap si è sviluppato dentro i suoi dischi fino a definire un suono, un’estetica musicale e una vera e propria cultura. Ha scritto pagine leggendarie dell’hip hop italiano. Turntablist, DJ, beatmaker, rapper e produttore, Gruff a.k.a Gruffetti si esibirà con la sua orchestra di giradischi. Sul palco, due autentici fuoriclasse dello scratch, i campioni del mondo DJ Fakser e DJ Drugo, per una performance 100% Hip Hop.

Formatisi dieci anni fa a Bassano del Grappa (VI), i Messa si sono affermati come veri e propri artigiani del doom, plasmando il loro inconfondibile “Scarlet Doom” con influenze che spaziano dal jazz al black metal, dal prog al dark ambient. Dopo aver acceso l’underground con tre dischi acclamati – Belfry, Feast For Water e Close – sono pronti per il grande salto con il loro maestoso quarto album, “The Spin”, uscito per Metal Blade Records. “The Spin” è un viaggio mozzafiato che esplora nuovi territori sonori, attingendo a piene mani dal gothic rock e dark wave degli anni ’80, il tutto senza perdere la loro identità unica. Registrato in diverse location e con un’attenzione maniacale ai dettagli (compresa l’attrezzatura originale anni ’80!), il disco mostra una band che continua a sfidare sé stessa, cercando sempre nuove espressioni.

Considerato uno dei padri fondatori del DJing in Italia, Daniele Baldelli è una leggenda della musica da club e pioniere assoluto dello stile Cosmic. Attivo fin dagli anni ’70, ha rivoluzionato il modo di suonare in discoteca, sperimentando sin dall’inizio con sonorità funk, disco, wave, afro e kraut, ben prima dell’avvento dei mixer e del beatmatching. La sua carriera attraversa club iconici come Baia degli Angeli, Cosmic e Baia Imperiale, fino ad approdare ai grandi festival internazionali e a tour in Giappone, Australia e Stati Uniti. Autore di un’impressionante produzione discografica e di remix per artisti del calibro di Roisin Murphy, Giorgio Moroder e Mildlife, Baldelli è ancora oggi una figura di riferimento globale per la cultura del dancefloor e della sperimentazione musicale.

Maurizio Dami, in arte Alexander Robotnick, è uno dei pionieri dell’Italo-Disco e una figura di riferimento assoluta nella scena elettronica internazionale. Salito alla ribalta negli anni ’80 con la celebre Problèmes d’Amour, ha portato il suo stile tra disco, electro e techno nei club e nei festival più iconici del mondo, da Berghain a Dekmantel. Ha collaborato con artisti come Giorgio Moroder e remixato nomi di spicco dell’elettronica, pubblicando per etichette di culto come Creme Organization e Clone Records. Con la sua etichetta Hot Elephant Music e i suoi live set analogico-digitali, continua a rinnovarsi senza mai perdere l’energia che lo ha reso una leggenda.