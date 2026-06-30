DJ GRUFF, RayZa, Dope One: guarda in anteprima il video “Redemption” feat. Speaker Cenzou, Combass

In anteprima il videoclip ufficiale di “Redemption” il nuovo singolo di DJ Gruff, produttore e rapper considerato uno dei pionieri dell’hip hop italiano, insieme a RayZa, rapper cresciuto nel Bronx, consacrato dai padri fondatori dell’Hip Hop e Dope One, voce e anima della scena underground napoletana feat. Speaker Cenzou e Combass. L’immaginario visivo di V3RBO, artista poliedrico e figura di spicco del writing internazionale, accompagna il video del nuovo singolo.

Nel videoclip di “Redemption”, V3RBO interpreta, attraverso immagini, il tema

centrale del brano: la ricerca della salvezza e della redenzione personale in un

contesto di profonda crisi sociale. Il risultato è un racconto visivo potente e

immersivo, ambientato in uno scenario post-atomico dove i protagonisti della traccia attraversano in quello che resta della civiltà a bordo di mezzi di trasporto costruiti con le lettere dei loro stessi nomi.

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Tra le rovine delle rispettive città, DJ Gruff e gli altri artisti si muovono in un mondo frammentato e ostile, metafora della società attuale ma anche dell’animo interiore, inseguendo ciascuno il proprio percorso di consapevolezza, identità e riscatto. Un viaggio metaforico che intreccia musica, arte urbana e immaginazione, dando vita a una narrazione sospesa tra distopia e speranza.

La collaborazione con V3RBO (Mitja Bombardieri) nasce da un rapporto di stima reciproca e da una passione condivisa per la cultura del writing, che da anni lega i due artisti. Il writer è conosciuto per la sua capacità di trasformare il lettering in organismi dinamici e mutanti: un’evoluzione continua delle forme tipiche delle style wars, che si sviluppa in animazioni visionarie capaci di costruire e decostruire universi narrativi attorno alle sue iconiche lettere armate.

Il brano anticipa“NILNY (Naples is like New York)”il nuovo progetto discografico di DJ Gruff in uscita venerdì 18 settembre. L’idea del disco nasce dall’incontro tra DJ Gruff e RayZa a New York nel 2019, anni di scambi ininterrotti tra i due artisti che hanno portato alla creazione del progetto, un vero tributo alla cultura Hip Hop. “NILNY” riunisce alcuni tra i migliori esponenti della scuola newyorkese e napoletana, di ieri e di oggi, in una celebrazione autentica del genere.

L’album uscirà in concomitanza con lo speciale evento“Funky Fresh Thaa Volume 2” al Bunker di Torino per l’ultima data del “O tutto o niente tour”, un’occasione imperdibile dove DJ Gruff sarà accompagnato da leggende del calibro di DJ QBERT e MAD PROFESSOR. Durante la serata sarà in vendita esclusiva il vinile fisico dell’album, offrendo ai presenti l’opportunità unica di acquistare il disco in anteprima assoluta.

Biglietti > https://xceed.me/it/torino/

DJ GRUFF

Sandro Orrù, in arte DJ Gruff (8 gennaio 1968), è uno dei pionieri della Old School Hip Hop italiana. Noto per l’originalità nella reinterpretazione delle tecniche dello scratch e del rap, DJ Gruff si esprime nella cultura Hip Hop come turntablist, DJ, beatmaker, rapper e produttore. La sua carriera inizia nel 1982.

Negli anni ha fatto parte di diverse formazioni storiche: The Place to Be (con Next One, Carrie D, Igor, Nando-Boogie e Mr Hyde), Casino Royale (Alioscia Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Pauli, Ferdinando Masi), Radical Stuff (DJ Skizo, Soul Boy, Sean, Top Cat e Kaos One), Isola Posse All Stars, Sangue Misto e Alien Army.

Il suo album d’esordio, “La Rapadopa” (1993), è un disco di culto che inaugura la Golden Age del rap italiano, la quale raggiunge il suo apice l’anno successivo con i Sangue Misto (DJ Gruff, Neffa e Deda) e la pubblicazione dell’album “SxM”, universalmente riconosciuto come pietra miliare dell’Hip Hop nazionale. Con una produzione vastissima e in continua evoluzione, DJ Gruff continua a collaborare con musicisti, MC, breaker e writers di tutto il mondo, mantenendo viva l’essenza di questa cultura. Dal 2018 guida la Gotcha Records, etichetta 100% hip hop creata per curare direttamente le proprie produzioni, su formato fisico e digitale.

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