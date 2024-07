DJ GRUFF: guarda in anteprima il video “Manchi solo tu”

Il producer e rapper considerato uno dei pionieri dell’hip hop italiano DJ Gruff pubblica il videoclip ufficiale del nuovo singolo “Manchi Solo Tu”.

Il videoclip, generato con l’intelligenza artificiale da digital artist CYTONE, è un susseguirsi di immagini di vinili, dischi, impianti stereo, strumenti musicali, mani e persone in continuo divenire creando un vortice di figure che richiamano i simboli classici dell’hip-hop.

“Manchisolo tu”, è un brano caratterizzato da scomposizioni, groove taglienti e brekkabili tipici di DJ Gruff. La canzone è composta da una strumentale dai suoni imponenti e da beats originali con una produzione ricercata che accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro tra rap classico e hip hop.

DJ GRUFF

Sandro Orrù, in arte DJ Gruff, (8 gennaio 1968) è tra i pionieri della old school Hip-Hop nazionale. Noto per l’originalità di re-interpretazione delle tecniche dello scratch e del rap, DJ Gruff si esprime nella cultura Hip-Hop come turntablist, DJ, beatmaker, rapper e produttore. La sua carriera inizia nel 1982 e negli anni ha fatto parte di diverse formazioni: The place to be (Next One, Carrie D, Igor, Nando- Boogie e Mr Hyde), Casino Royale (Alioscia Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Pauli, Ferdinando Masi etc) Radical Stuff (DJ Skizo, Soul Boy, Sean, Top Cat e Kaos One) Isola Posse All Stars e Alien Army.

Il suo album d’esordio “La Rapadopa” (1993) è un disco di culto che inaugura la golden age del rap italiano, che l’anno successivo raggiunge il massimo con i Sangue Misto (DJ Gruff, Neffa e Deda) e la pubblicazione dell’album “SxM”, universalmente riconosciuto come pietra miliare dell’Hip hop italiano. La produzione musicale di DJ Gruff è ricchissima, costanti sono le collaborazioni con musicisti, mc’s, breakers e street artists di tutto il mondo.

