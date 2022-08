THE PRETTY RECKLESS: esce a novembre il nuovo EP “Other Worlds”

I THE PRETTY RECKLESS sono orgogliosi di annunciare la pubblicazione di “Other Worlds”, il nuovo EP, in uscita il prossimo 4 novembre.

Dal 2008, i Pretty Reckless hanno dato al rock ‘n’roll lo scossone di cui aveva bisogno. “Death By Rock and Roll” del 2021 li elevò ad un altro livello. Con il suo impatto il quartetto si è ritagliato un posto nella storia come la prima front-women band ad avere sette singoli al #1 sulla Billboard Rock Radio Chart. Acclamato da V Magazine, The TODAY Show, PEOPLE, Spin, ELLE, American Songwriter, Bustle, ABC News Nightline, The Daily Beast e altri ancora l’album ha raggiunto la posizione #1 anche della Billboard Top Album Sales Chart. Presenti sul disco ospiti molto speciali come Matt Cameron dei Soundgarden e Kim Thayil su “Only Love Can Save Me Now” e Tom Morello dei Rage Against the Machine su “And So It Went.”

Il commento di Taylor Momsen: “Per molto tempo abbiamo cercato un modo alternativo di pubblicare musica, comprese le canzoni che amiamo che non sono finite in un vero e proprio album, cover e versioni alternative. Abbiamo trovato un modo per fare tutto questo in maniera coerente. Siamo una rock band quindi ci sono molte chitarre elettriche nei nostri dischi. Tuttavia abbiamo ricevuto un feedback incredibile dai fan sulle nostre performance acustiche, mai incluse realmente in un disco. Quindi questa è un’interpretazione diversa del formato tradizionale di un album e di una versione ridotta di noi che i nostri fan non hanno mai sentito prima, ma siamo ancora noi.”

Il disco raccoglie sorprendenti interpretazioni acustiche dei brani preferiti della band accompagnati da ospiti molto speciali. La registrazione di “(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding” di Elvis Costello è presentata come prima cover di Momsen, originariamente eseguita per il livestream Fearless at Home nel bel mezzo della pandemia. Matt Cameron ha suonato la chitarra e cantato nel classico dei Soundgarden “Halfway There”, estratto da King Animal. L’iconico polistrumentista, produttore e artista Alain Johannes ha suonato la chitarra nell’interpretazione pensierosa e poetica di “The Keeper”, originariamente di Chris Cornell, mentre il pianista di David Bowie Mike Garson ha eseguito un movimento pianistico emozionante per “Quicksands” di The Thin White Duke.

THE PRETTY RECKLESS + special guest

Martedì 15 novembre 2022 – MILANO @ Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3Dirvx5