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THE PRETTY RECKLESS in concerto il 14 novembre 2026 a Milano per un’unica data italiana

Il rock oscuro e viscerale dei The Pretty Reckless torna finalmente dal vivo: la band guidata da Taylor Momsen annuncia l’unica data in Italia, un evento speciale che segna il ritorno nel nostro Paese con la nuova musica tratta dall’attesissimo album Dear God.

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Come strappare pagine da un diario e trasformarle in una confessione musicale, i The Pretty Reckless raggiungono un nuovo livello artistico con il loro quinto album in studio di inediti, Dear God.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4rLYNMv

Il percorso per arrivare fin qui non è stato semplice. Quando, a soli 14 anni, Taylor Momsen ha deciso di cambiare completamente la propria vita per inseguire il sogno del rock and roll, non poteva immaginare dove l’avrebbe portata. Nasce così una band e un suono che rifiutano di seguire gli standard della musica contemporanea: al centro di tutto c’è sempre la canzone. Un’identità costruita su una discografia scritta interamente da Momsen insieme al chitarrista Ben Phillips, base creativa che nel tempo ha guidato l’evoluzione del gruppo e della sua musica.

Fin dall’album di debutto Light Me Up, trainato dal singolo “Make Me Wanna Die” arrivato al primo posto delle classifiche rock, Momsen ottiene la libertà di fare musica a modo suo, senza interferenze esterne. Dopo un’intensa attività live in tutto il mondo, la band raggiunge un successo mainstream inatteso con il secondo album Going to Hell, che debutta al n.5 della classifica Billboard 200 e genera tre hit rock radio n.1 negli Stati Uniti, tra cui “Heaven Knows”, rimasta in vetta per 18 settimane consecutive.

Il successivo Who You Selling For regala al gruppo un altro n.1 con il singolo “Take Me Down”. Nel 2017, nel pieno della loro ascesa e durante il tour con i Soundgarden, la band viene colpita da due perdite devastanti: quella di una delle loro più grandi influenze, Chris Cornell, e l’anno successivo quella del loro storico produttore e amico Kato Khandwala.

Dopo aver affrontato i demoni lasciati da quei momenti difficili, nel 2020 i The Pretty Reckless tornano con Death by Rock and Roll, un vero classico del rock moderno. L’album conquista le classifiche in 11 Paesi e produce tre singoli n.1 alle rock radio statunitensi, permettendo alla band di stabilire un record storico: il maggior numero di brani n.1 per un progetto rock guidato da una voce femminile, sia solista sia band. Questo successo li porta a esibirsi negli stadi di tutto il mondo insieme a icone come gli AC/DC, oltre a condividere il palco con leggende come The Rolling Stones e Foo Fighters.

Ora, a oltre cinque anni di distanza dal loro ultimo lavoro, la band compie un ulteriore passo avanti. Superando se stessa, porta la propria musica a un livello completamente nuovo.

Il primo singolo tratto da Dear God, “For I Am Death”, segna l’ottavo n.1 alle rock radio, scrivendo ancora una volta la storia. Ma è solo l’inizio: Dear God è un album da ascoltare nella sua interezza per coglierne davvero la profondità.

Con brani che rivelano una brutalità emotiva e una sincerità raramente ascoltate nella musica contemporanea, Dear God offre uno sguardo intimo e potente nella mente di Taylor Momsen. Energico e autentico, il disco segna l’inizio di un nuovo capitolo per la band: una visione fresca del rock and roll, allo stesso tempo pericolosa e rassicurante, capace di entrare nelle parti più profonde dell’anima e non lasciarle più andare.

THE PRETTY RECKLESS

SABATO 14 NOVEMBRE 2026 – MILANO – FABRIQUE
Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 MI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4rLYNMv

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