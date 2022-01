I pilastri dell’indie-pop britannico The Kooks annunciano oggi il sesto album in studio 10 TRACKS TO ECHO IN THE DARK, in uscita il 22 luglio su Lonely Cat / AWAL Recordings.

Un lavoro che mostra l’evoluzione del loro iconico sound, adesso arricchito con toni d’elettronica.

L’album verrà suddiviso in tre parti: avremo prima due EP da 3 tracce ciascuno, mentre l’ultimo ne conterrà 4 e chiuderà il cerchio. Il primo EP CONNECTION – ECHO IN THE DARK PART 1 è già disponibile.