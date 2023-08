THE HIVES: ascolta i nuovi singoli “Trapdoor Solution” e “The Bomb”

The Hives pubblicano due singoli, “Trapdoor Solution” e “The Bomb”, estratti dal loro attesissimo album, il primo in oltre dieci anni, The Death of Randy Fitzsimmons, che uscirà l’11 agosto tramite il distributore musicale FUGA.



Il singolo “Trapdoor Solution” dura poco più di un minuto ed è frenetico e straziante, mentre “The Bomb” è un head-banger caustico e martellante che ricorda i loro primi lavori degli anni Novanta. La doppia uscita segue “Rigor Mortis Radio“, “Countdown To Shutdown” e “Bogus Operandi“, che hanno ottenuto un ampio consenso da parte della critica.

The Death Of Randy Fitzsimmons sarà disponibile in digitale, CD e vinile. Una speciale edizione limitata in vinile con copertina apribile e poster, sarà disponibile esclusivamente sul webstore della band.



Nei venticinque anni trascorsi da quando i The Hives sono esplosi in tutto il mondo, hanno fatto il tutto esaurito negli stadi e condiviso il palco con artisti quali AC/DC e Rolling Stones. Hanno venduto milioni di copie nel mondo con molteplici certificazioni oro. Dopo Lex Hives, la band ha pubblicato il doppio A-side “I’m Alive”/”Good Samaritan” nel 2019 e un album dal vivo su Third Man Records, oltre a intraprendere una serie di tour mondiali. The Death Of Randy Fitzsimmons segna una vera e propria rinascita.