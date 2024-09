Saranno i LINKIN PARK a cantare l’inno del Campionato Mondiale 2024 di League of Legends

Riot Games ha annunciato che sarà la band di fama internazionale Linkin Park a suonare l’inno del Campionato Mondiale 2024 di League of Legends, “Heavy Is The Crown”.

I fan potranno guardare il video musicale del brano su YouTube o riprodurlo in streaming ovunque vorranno a partire dalle 17:00 CEST di martedì 24 settembre.

“Heavy Is The Crown” segue il nuovo epico singolo dei Linkin Park, “The Emptiness Machine“, che ha segnato il loro primo brano inedito dopo sette anni. La canzone è esplosa in cima alle classifiche, totalizzando oltre 80 milioni di riproduzioni in streaming, mentre la band ha già iniziato un tour di sei date negli stadi. Il loro ottavo album in studio, From Zero, uscirà il 15 novembre sotto l’etichetta Warner Records.

“Heavy Is The Crown” rappresenta una collaborazione monumentale tra la band e l’industria videoludica. “Poter collaborare con Riot per offrire questo inno alla community internazionale di League of Legends è stata un’esperienza straordinaria”, ha dichiarato Mike Shinoda dei Linkin Park. “Per noi questo brano rappresenta il culmine di una nuova era, imbriglia il nostro sound caratteristico e lo carica di nuova energia. Non vediamo l’ora che i giocatori e i fan possano ascoltarlo!”

“L’inno dei Mondiali è il momento musicale che i giocatori di LoL aspettano con più impazienza ogni anno ed è diventato un appuntamento molto atteso nel mondo musicale al livello internazionale”, ha dichiarato Maria Egan, Responsabile globale della musica di Riot Games. “Mentre la band inizia questo nuovo, entusiasmante capitolo, siamo onorati di poter collaborare con loro per l’inno del 2024. Il testo di ‘Heavy Is The Crown’ cattura perfettamente la narrativa dei Mondiali di quest’anno e costituisce un potente accompagnamento per le tematiche del video musicale.”