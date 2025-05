RICHARD ASHCROFT condivide il singolo “Lover”, il suo primo brano inedito dal 2018

Mentre si prepara per una grande estate in tour nel Regno Unito e in Irlanda come ospite speciale dell’attesissima reunion degli Oasis, Richard Ashcroft pubblica oggi il nuovo singolo “Lover”, distribuito da Virgin Musci Group.

La canzone rappresenta il suo primo materiale inedito dal 2018, anno in cui l’album Natural Rebel debuttò al #4 della Official Album Chart nel Regno Unito. Da allora Richard ha anche pubblicato la raccolta Acoustic Hymns Vol 1, che ha raggiunto il #2 in classifica, diventando il suo disco con il miglior piazzamento degli ultimi quindici anni.

Il brano è stato scritto da Richard e, per la prima volta dai tempi della registrazione di Bitter Sweet Symphony, incorpora elementi di uno dei suoi lavori preferiti: Love and Affection, scritto da Joan Armatrading. Joan è stata contattata prima della registrazione e ha apprezzato molto l’arrangiamento. Il brano è stato prodotto da Richard e Emre Ramazanoglu.

L’annuncio è accompaganto dalla pubblicazione del video che rispecchia la visione di Richard per un progetto immersivo che ha preso forma grazie a una produzione virtuale mobile su LED, realizzata da CUBE StudioX. Le potenti immagini proiettate su uno schermo LED di 18 x 4 metri in uno studio di grandi dimensioni circondano Richard; uno specchio in grado di rappresenate l’emozione del suo songwriting e della performance. Il video è stato co-prodotto da Roy Kimani, co-fondatore e Direttore dell’Innovazione di CUBE Studio.



“Lover” è il primo assaggio della nuova musica di Richard che sta continuando a lavorare al suo nuovo album in studio e ben presto arriveranno altre novità.



Due volte vincitore degli Ivor Novello Awards (per Songwriter of the Year e Outstanding Contribution To British Music), Richard Ashcroft è diventato uno degli autori più influenti e rispettati degli ultimi trent’anni. La sua prima fase con The Verve ha raggiunto l’apice con Urban Hymns, una raccolta di successi (Bitter Sweet Symphony, The Drugs Don’t Work, Lucky Man, Sonnet), uno degli album più venduti nella storia del Regno Unito con 11 certificazioni Platino. La band ha ottenuto un secondo album al #1 con Forth e ha vinto tre BRIT Awards.

Anche la carriera solista di Ashcroft ha raccolto successi, con il debutto Alone With Everybody che ha raggiunto il #1 e tutti e cinque gli album successivi classificatisi tra il #2 e il #5. Tra i dischi con i The Verve e da solista, ha totalizzato tre album al #1, altri cinque nella Top 10, un singolo al #1 e cinque nella Top 10.

La notizia della partecipazione speciale di Richard al prossimo tour degli Oasis conferma un rapporto di stima reciproca che dura da anni. I Verve e gli Oasis hanno condiviso il palco sia prima della consacrazione della band di Manchester che al culmine della loro fama, dando vita a un’amicizia duratura tra Richard e i fratelli Gallagher. Noel ha dedicato a Richard Cast No Shadow da (What’s the Story) Morning Glory?, prima che Richard prestasse la voce nei cori di All Around The World del 1997 (Be Here Now). Nel 2021, Liam Gallagher è apparso nella versione rivisitata di C’mon People (We’re Making It Now).