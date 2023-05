QUEENS OF THE STONE AGE: esce il 16 giugno l’ottavo album “In Times New Roman…”

In Times New Roman… è crudo, a tratti brutale e non è consigliato ai deboli di cuore. Eppure è forse l’album più bello e gratificante della loro epica discografia. I testi di Joshua Homme sono più pungenti che mai e sono sostenuti dal suono inconfondibile dei QOTSA impreziosito da colpi di scena in ogni canzone. In Times New Roman… ci insegna che a volte bisogna guardare sotto le cicatrici e le croste per vedere la bellezza, e che spesso le croste e le cicatrici sono la bellezza.



Sentendosi un po’ fuori posto e avendo difficoltà a trovare nuova musica a cui potersi riferire, i QOTSA hanno fatto come sono soliti fare: In Times New Roman… è il suono di una band che crea musica che i suoi stessi membri vorrebbero ascoltare, dando al resto di noi un contesto sonoro in cui riunirsi. “The world’s gonna end in a month or two,” canta Homme implicitamente chiedendo: Cosa volete fare con il tempo che vi rimane?

Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore potrebbero non essere in grado di salvarci ma ci danno un posto dove passare il tempo.

Il primo singolo tratto da In Times New Roman… è “Emotion Sickness”, brano che avvolge gli ascoltatori in una coperta calda di ritornelli ipnotici e groove fuori dal comune, punteggiati da sfumature di turbolenza psichica. Gli ultimi anni sono stati difficili per tutti, e non è un segreto che anche i membri dei QOTSA abbiano subito dolori e perdite.

Ma chi di noi non ha avuto a che fare con un recente attacco (o due) di malessere emotivo?

In Times New Roman… è stato registrato e mixato ai Pink Duck (RIP) di Homme, con registrazioni aggiuntive al Shangri-La.

L’album è stato prodotto dai Queens of the Stone Age e mixato da Mark Rankin e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in LP (nero, verde, rosso, argento e blu) e CD il 16 giugno 2023.

L’artwork e il packaging dell’LP sono stati disegnati dal collaboratore di lunga data Boneface.